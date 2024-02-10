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السفير الرفاعي يبحث مع مدير شؤون الأونروا في سوريا آخر مستجدات الدعم المالي

2/10/2024 7:11:03 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) دمشق/PNN-بحث سفير دولة فلسطين لدى سوريا سمير الرفاعي، مع مدير شؤون الأونروا في الجمهورية العربية السورية أمانيا مايكل ايبيي، آخر المستجدات بخصوص الجهود المبذولة مع الدول المانحة، لإعادة النظر في قرار تعليق المساعدات لها.

وأكد الرفاعي أن العبء الذي تتحمله الوكالة في قطاع غزة يفوق كل الإمكانيات، نتيجة اكتظاظ المدارس، والحاجة الكبيرة للمساعدات الطبية في القطاع، مع استمرار العدوان لليوم الـ127 على التوالي.

من جانبه، حذر أمانيا من تداعيات تعليق بعض الدول تمويلها لوكالة غوث، ولكنه أبدى تفاؤلا من إعادة النظر في هذا القرار، نتيجة الجهود المضنية التي تقوم بها الوكالة مع الدول التي أبدى العديد منها تفهما لوضعها.

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