السفير الرفاعي يبحث مع مدير شؤون الأونروا في سوريا آخر مستجدات الدعم المالي

(MENAFN
- Palestine News Network )
دمشق/PNN-بحث سفير دولة فلسطين لدى سوريا سمير الرفاعي، مع مدير شؤون الأونروا في الجمهورية العربية السورية أمانيا مايكل ايبيي، آخر المستجدات بخصوص الجهود المبذولة مع الدول المانحة، لإعادة النظر في قرار تعليق المساعدات لها.
وأكد الرفاعي أن العبء الذي تتحمله الوكالة في قطاع غزة يفوق كل الإمكانيات، نتيجة اكتظاظ المدارس، والحاجة الكبيرة للمساعدات الطبية في القطاع، مع استمرار العدوان لليوم الـ127 على التوالي.
من جانبه، حذر أمانيا من تداعيات تعليق بعض الدول تمويلها لوكالة غوث، ولكنه أبدى تفاؤلا من إعادة النظر في هذا القرار، نتيجة الجهود المضنية التي تقوم بها الوكالة مع الدول التي أبدى العديد منها تفهما لوضعها.
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