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هل يرحل بعد نهائي كأس آسيا؟.. عموتة يتحدث عن مستقبله مع الأردن

2/10/2024 7:10:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد المدير الفني لمنتخب الأردن، المغربي الحسين عموتة، أن مسألة الحسم في مستقبله رفقة "النشامى"، ستكون بعد مواجهة قطر في نهائي كأس آسيا مساء اليوم السبت.
وقال عموتة خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق النهائي: "مواجهة قطر مهمة... لقب من الممكن أن يكون الأول في تاريخ الكرة الأردنية.. قلت للاعبين يجب أن تستمتعوا وتقدموا مستوى جيدا".
وأضاف: "أنا راض عن مستوى المنتخب، وهو تحد على المستوى الشخصي. أنا دائما أبحث عن الألقاب. تشكيلتنا أمام قطر ستكون مكتملة والخيارات متاحة وليست لدينا إصابات".
واختتم المدرب المغربي: "الحديث عن مستقبلي مع المنتخب الأردني سيكون فيما بعد نهائي كأس آسيا".
وكان عموتة تسلم مسؤولية تدريب منتخب الأردن في 27 يونيو 2023 ليقوده لأول نهائي في تاريخه في كأس آسيا.
ومن المقرر أن تقام مواجهة قطر والأردن على أرضية ملعب "لوسيل" في الدوحة اليوم السبت في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت الاردن و السعودية، الـ15:00 بتوقيت غرينيتش.

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