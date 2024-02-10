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حكم مثير للجدل لنهائي كأس آسيا.. تعرف عليه

2/10/2024 7:10:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - سيدير الحكم الصيني ما نينغ، أكبر مباراة في مسيرته الكروية، مساء السبت، وهي نهائي كأس آسيا الذي سيجمع بين قطر والأردن.
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرر اختيار حكم من شرق القارة، لإبعاده عن دائرة الجدل العربية، خاصة مع انتشار الحالات المثيرة للجدل من الحكام خلال البطولة.
من هو ما نينغ؟
ما نينغ هو حكم صيني، يعمل كمدرس رياضة، حينما لا يقود المباريات داخل الملعب.
مثير للجدل
الاتحاد الآسيوي حاول الابتعاد عن الجدل بتعيين حكم صيني، لكن تاريخ نينغ مليء بالمفارقات المثيرة للجدل داخل الملعب.
في عام 2015، كان ما نينغ في قلب الجدل بعد أن منح ثلاث بطاقات حمراء في ديربي شنغهاي بين شنغهاي اس آي بي جي وشانغهاي شينهوا.
دخل ما نينغ إلى الأضواء مرة أخرى في صيف 2022، بعد أن تعرض للضرب عمدا من قبل اللاعب البرازيلي هنريكي دورادو أثناء إدارته لمباراة في الدوري الصيني الممتاز.
وبعد أيام، أعلن الاتحاد الصيني لكرة القدم إيقاف اللاعب لمدة 12 شهرا، وهي العقوبة الأشد في تاريخ الدوري.
الحكم الصيني تعرض لحملة هجوم على الإنترنت، من قبل الجماهير الكورية، بسبب منحه 5 بطاقات صفراء للاعبي كوريا الجنوبية، خلال المباراة أمام البحرين.
مونديال 2022
وبعد مرور أربع سنوات، تم اختيار الحكم البالغ من العمر 44 عاما ليصبح أحد الحكام المحترفين في الصين، مما أدى إلى تعيينه في كأس العالم 2022 في قطر.
ولكن الفرحة تحولت إلى حسرة، بعد قرار الفيفا بعدم تعيينه لأي مباراة خلال المونديال، حيث بقي في خانة الحكام الاحتياطيين.
إشاعة
انتشرت إشاعة مؤخرا حول ما نينغ، بشأن تلقيه "رشوة" في بطولة دوري أبطال آسيا، وحول إيقافه عن التحكيم لأشهر بسبب الواقعة.
هذه الأخبار عارية من الصحة، ولا يوجد أي إثبات حول الواقعة، والقصة التي انتشرت في مواقع إخبارية عربية مؤخرا.
تاريخه مع العرب
يحمل نينغ تاريخا يجعل الجماهير القطرية تتفاءل به، فنتائج "العنابي" ممتازة، في المباريات التي أدارها.
وحقق المنتخب القطري هذه النتائج الإيجابية بإدارة ما نينغ:
2013: الانتصار على مصر 3-1 في مباراة ودية.
2019: الانتصار على لبنان 2-0 في دور المجموعات لبطولة كأس آسيا في الإمارات.
2021: الانتصار على الهند 1-0 في مجموعة تصفيات كأس العالم.
2023: الانتصار على الكويت 2-0 في "خليجي البصرة".
2024: الانتصار على فلسطين 2-1 في دور الـ16 من كأس آسيا الحالية.

ملاعب

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