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الصليب الأحمر: نهاية الطفلة هند كانت مأساوية

2/10/2024 7:10:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال المتحدث باسم الصليب الأحمر الدولي بغزة إن نهاية الطفلة هند كانت مأساوية بعد أن عاشت ساعات من الرعب.
وأضاف المتحدث أن نحو 1.5 مليون إنسان يعيشون في 20% من مساحة القطاع في ظروف مأساوية.

وعُثر، اليوم السبت، على جثمان الشهيدة الطفلة هند رجب (6 سنوات)، وخمسة من أفراد عائلتها( خالها بشار حمادة وزوجته وأطفاله الثلاثة)، بعد محاصرة المركبة التي كانت تقلهم قبل 12 يوما، في منطقة تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة.

كما واعلن الهلال الأحمر الفلسطيني بأنه تم العثور على جثماني مسعفين شهيدين بعد فقد أثرهما بمهمة إنقاذ الشهيدة الطفلة هند منذ 12 يوما.

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