الانتقال الكبير.. وثيقة علمية تاريخية تدل على أنَّ الأردن بناء جماعي لا يؤمن بالفردية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وثّق كتاب "الانتقال الكبير" والذي صدر عن صندوق الملك عبد الله قبل أيَّام لخط سير الدولة الأردنية في القرن الحادي والعشرين والذي تسبب حتى الآن بالازدهار والتطور في كل المجالات ومواجهة للتحديات واكتساب المناعة الطبيعة التي جعلته يحافظ على استقراره وسط عالم مليء بالفوضى والانتكاسات.



الكتاب بدأ بمقولة لجلالة الملك عبد الله الثاني قالها قبل 12 عامًا وتحديدا يوم 23 من شهر تشرين الأول من العام 2012 وقال بها: " هذه الدَّولة الأردنية ليست إنجازًا لشخص، أو طرف واحد، وإنمَّا هي إنجاز تراكمي لكل الأردنيين من جيل إلى جيل"، وبذلك فإنَّ الأردن دولة ذات قيادة لا تؤمن بالفردية مطلقًا ويتحقَّق إنجازها أو إخفاقها في عدد من الملفات بصورة جماعية وأنَّ الإصلاح أيضًا يكون جماعيًا وعبر كل شخص في المجتمع، وبهذا نجا الأردن من كثير من الأزمات ونجح في إدارة الدَّولة حتى تحقَّ الازدهار والنَّماء.



وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، قرأت الكتاب الواقع في أكثر من 500 صفحة على مدار ثلاثة أيَّام ويتكون من ثمانية فصول، وسألت أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية الدكتور محمد حمد القطاطشة عن ما جاء فيه، ولخص ما جاء في الكتاب أنَّه مراجعة وتوثيق للأحداث التي أوصلت الأردن إلى ما هو عليه اليوم، وقد يكون الكتاب وثيقة لإصلاح الأخطاء وتجاوز المعضلات الشائكة في الإقليم والتي يتأثر بها الأردن بشكل مباشر وغير مباشر.



وبين القطاطشة انَّ الأردن ومنذ إنشائه وهو يعيش بمنطقة أزمات وكانت الظروف الجيوسياسية تفرض عليه التعامل مع الوضع القائم بين القوى المؤثرة في المنطقة على حدوده الأربعة، وبدأت القيادة الأردنية منذ التأسيس وحتى اليوم التعامل ببراجماتية عالية مع كل الظروف واستطاع ان يمرِّر للجميع بأنَّ السياسة الأردنية هي سياسة عقلانية لا تؤمن بالتوسع ولا بالثورية التي كانت تحصل في دول الإقليم.



ولفت إلى أنَّ الكتاب تحدث عن الهوية الوطنية الأردنية وصعودها في زمن تفتت الهويات، وبين أن عهد الملك عبد الله الثاني وخلال 25 عامًا عمل على إيجاد توازن بين الهوية الأردنية والهوية القومية العربية، وكان أول من أطلق شعار الأردن أولًا، وأصبح هناك هوية أردنية واضحة.



وأكد أنَّ الكتاب يتحدث في الفصل الثاني عن السياسة الأردنية والتحديات الاستراتيجية وكان الأردن من بين الدول التي تأثرت بالربيع العربي الذي كان في البداية يبحث عن الإصلاح الشامل والتخلص من الفساد لكنه حاد عن هدفه الرئيس واستطاعت قوى وتنظيمات طامحة للسلطة من السيطرة على هذا الربيع والذي نتج عنه عمليات لجوء وفوضى وانهيار للحدود كان الأردن أبرز المتضررين منها.



وبين أنَّ الأردن كان بالفعل عليه دور أخلاقي بهذه القضية لكنه كان يأمل بأن تكون الحكومات أكثر قدرة على إدارة هذا الملف حيث تخلت اليوم غالبية الدول عن التزاماتها تجاه اللاجئين ويتحمل المواطن الأردني كلف اللجوء في كل المجالات من بنية تحتية واقتصاد وفرص عمل وتنافس على الموارد، وكان هذا واضح وجلي في كلمة جلالة الملك عبد الله الثاني أمام منتدى جنيف للاجئين قبل أشهر.



وعلق القطاطشة على الفصل الثَّالث من الكتاب والذي وثق لإدارة الأردن اقتصاديا خلال القرن العشرين، مبينًا أن الأردن على مستوى الإدارة النقدية كان ناجحا بشكل كبير، لكنه واجه مشكلة بعلاج المشاكل الاقتصادية والاستثمار، ويشير جلالة الملك بكل لقاءاته إلى التحديات الاقتصادية التي تلقي بظلالها بالدرجة الأولى على المواطنين من بطالة وتضخم.



ولفت إلى أن الحكومات المتعاقبة واجهت مشكلة بالإدارة الاقتصادية وأن أفضل طريقة اليوم هي الاستفادة من هذه الأخطاء وعلاجها وأن ما يعرف عن الأردن طيلة هذه السنوات أن كل أزمة يواجهها يخرج منها بشكل أقوى، وأن الملف الاقتصادي والاستثمار يحتاج إلى جراحة عميقة ليبدأ الأردني بحصد نتائج إيجابية في حياته اليومية بعيدا عن الضغط.



وأكد أن تحديات المياه والطاقة وغيرها التي وردت في الفصل الرابع هي تحديات ليست سهلة لكن لا يصعب مواجهتها، وأن السنوات الماضية كشفت عن أزمة عميقة تحديدا في مجالي المياه والطاقة وتحتاج اليوم لمراجعة كبيرة خصوصا مع دخول الأردن المئوية الثانية وهناك تحولات وتحديات إقليمية وعالمية كبيرة.



ونوه إلى أنَّ الأردن نجح في الحداثة والخدمات والتعليم والصحة، حيث أن الأردن اليوم لديه أقل نسبة أمية في العالم وليس على المستوى العربي أو الإقليمي، وتجاوز الهشاشة التي مرَّ بها الإقليم فقد كان هناك جهد واضح وكبير في هذه القطاعات، ونحتاج إلى أن نبني على ذلك في الأيام المقبلة من إدارة الدولة واستغلال الموارد وبناء الإنسان والكوادر البشرية.



وقال إنَّ كل هذا الاستقرار الذي وصل إليه الأردن كان سببه هو الاتفاق والاجماع على النظام السياسي الأردني والقيادة الهاشمية، وهذا الاستقرار والاتفاق من مختلف الأطراف على شرعية النظام السياسي جعلت الأردن يمضي في مسيرته وتجاوز الأخطاء وإصلاح عدد آخر منها والبحث عن حلول عن البقية منها.



واحتوى الكتاب على فصل متخصص بتطور التشريعات وسيادة القانون في الأردن ومواجهة الفساد بطريقة مؤسسية وكسر ظهره عبر المحاسبة ووضع تشريعات تجفف منابعه، وتحديث القطاع العام ورقمنة الخدمات العامة، والاتجاه نحو الحكم الرشيد في إدارة الدولة وكان الملك يتابع هذا النهج أولا بأول.



وبهذا يكون الكتاب أول مرجعية تصف بشكل وثيق وبالأرقام طريقة تطور الدولة الأردنية وعمل المؤسسات فيها بكل شفافية، وأنَّ كل يوم يمضي كان هناك مراجعة للأخطاء وعلاجها والبحث عن حلول علمية مدروسة ومؤسسية ومنهجية، والاستفادة من التجارب السابقة والحالية واللاحقة، ومحاولة التعامل مع الازمات غير الطبيعية بأقصى درجات التخطيط، والبناء على النجاحات التي تحققت عبر هذه السنوات الماضية.