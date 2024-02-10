4 من لاعبي النشامى يحترفون في الأندية القطرية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يشهد الدوري القطري احتراف العديد من اللاعبين الأردنيين، الذين يلعبون لأندية كرة القدم من الدرجة الأولى دوري (نجوم قطر).

وتضم قائمة المنتخب الوطني لكرة القدم أربعة لاعبين يلعبون حاليا في أندية الدوري القطري، ويقدمون أداء جيداً لاقى استحسان النقاد.

يزن النعيمات: مهاجم صريح في نادي الأهلي القطري، أثبت النعيمات نفسه في الدوري الأردني ومع منتخب النشامى ليتلقى عدة عروض قبل أن يوافق على عرض الأهلي القطري حيث وقع له مقابل 700 ألف دولار منها 210 الاف دولار ذهبت لناديه الأم سحاب، أداء نعيمات فتح المجال أمام تكهنات حول تلقيه عروضاً في قابل الأيام.

علي علوان: مهاجم (جناح أيسر) الشمال القطري، يُعتبر أحد اللاعبين المميزين، حيث يتمتع بقدراته كهجوم أو صانع ألعاب، وقد بدأ مسيرته في الجزيرة الاردني قبل أن ينتقل إلى الشمال القطري.

يزن العرب: قلب دفاع نادي معيذر القطري "وقع على كشوفات النادي خلال البطولة الحالية"، لعب العرب لنادي الجزيرة الأردني حتى انتقاله إلى نادي الوحدات الأردني، ثم خاض تجربة الاحتراف في الدوري الماليزي سيلانجور والتي انتهت بفسخ عقده وإيقافه مدى الحياة بعد حادثة شجاره مع الحكم.

إبراهيم سعادة: لاعب وسط نادي (الخور القطري)، يعد سعادة من أبرز نجوم كرة القدم الأردنية، حيث حصل على جائزة أفضل لاعب محلي الموسم الماضي، وبدأ مسيرته الكروية بفرق الفئات العمرية للوحدات، قبل أن ينتقل للجزيرة، ليقوم نادي الحسين إربد بشراء عقده، وكان قد أعلن ناي الخور القطري ضمه للاعب إبراهيم سعادة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ليعلب في صفوف النادي عقب انتهاء عقده مع فريق الزوراء العراقي، الذي كان يلعب معه على سبيل الإعارة من صفوف فريق الحسين إربد.

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