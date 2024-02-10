الأردن يراهن على الثلاثي المرعب في نهائي كأس آسيا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يراهن منتخب الأردن على قوته الهجومية أمام قطر، اليوم السبت على ملعب لوسيل، في نهائي كأس آسيا.



وأصبحت القوة الهجومية في الأردن، مصدر الأمل في تعزيز فرصة إنجاز المهمة التاريخية أمام قطر.



ويعتبر منتخب الأردن الأكثر تسجيلاً للأهداف في النسخة الحالية حيث سجل 12 هدفا في 6 مباريات.



سرعة ومهارة

يعتبر ثلاثي المقدمة في منتخب الأردن، موسى التعمري ويزن النعيمات وعلي علوان، بمثابة القوة الضاربة.

واستطاع هذا الثلاثي تأكيد فاعليته الهجومية في جميع مباريات النشامى، بفضل السرعة والمهارة والتفاهم والتناغم.

ويعتبر موسى التعمري قائد العمليات الهجومية، حيث ساهمت قدرته على التحرك بالكرة في خلخلة دفاعات المنافسين.

ويقوم عمل المنظومة الهجومية في الأساس على اتباع الأردن لأسلوب الضغط المتقدم، واستخلاص الكرة من الخصم في نصف ملعبه.

ويقوم التعمري بأكثر من مهمة من خلال اللامركزية التي ينتهجها هذا الثلاثي لإيجاد الثغرات والمساحات في دفاع المنافسين.

ويعد التعمري ممولاً مهماً ليزن النعيمات الذي يمتاز بتحركه الجيد ودقة التصويب، بينما يتمثل دور علي علوان في سحب المدافعين معه، لخلق المساحات.

الثلاثي المرعب

وأحرز الأردن هدفين من خلال اعتماده على الانقضاض على مدافعين الخصوم، فيزن النعيمات خطف الكرة من أحد مدافعي العراق وهز الشباك.

ومن خلال أسلوب الضغط الخصم تمكن موسى التعمري من استخلاص الكرة من أحد مدافعي كوريا الجنوبية ومرر للنعيمات الذي هز الشباك.

وأحرز التعمري في البطولة 3 أهداف وسجل النعيمات مثلهم ليتمكن الثنائي من تسجيل 6 من أصل 12 هدفاً هي حصيلة النشامى في البطولة.

ويؤمن الحسين عموتة مدرب الأردن، كثيراً بقدرات الثلاثي المرعب، ويعتمد عليهم بشكل أساسي ونادراً ما قد يحدث أي تبديل لأي منهم.

ويملك عموتة خيارات لتعزيز القوة الهجومية للنشامى، وعلى رأسهم "أنس العوضات ومحمد أبو شرارة ومهند أبو طه ومحمود مرضي".

ملاعب

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