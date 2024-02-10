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القنوات الناقلة لمباراة قطر والأردن في نهائي كأس آسيا 2023

2/10/2024 7:10:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - لا حديث في شارع كرة القدم العربية سوى عن نهائي كأس آسيا 2023 الذي سيُقام على ملعب لوسيل وسيجمع بين منتخب قطر حامل اللقب أمام المفاجأة السارة لمونديال القارة الصفراء، منتخب الأردن.
لم يكن أشد المتفائلين من جماهير الأردن يتوقع أن يصل "النشامى" إلى المباراة النهائية، فقبل انطلاق المسابقة لم يذق المنتخب أي فوز تحت قيادة المدرب الحسين عموتة، إلا في مباراة ودية واحدة وللمصادفة كانت أمام قطر.
ولكن الأردن صنعت التاريخ بكل ما تحمله الكلمة من معنى، بدايةً من الفوز على ماليزيا برباعية، ثم التعادل مع كوريا الجنوبية، وتلى ذلك السيناريو الأسطوري أمام منتخب العراق في دور الـ 16، والانتصار الممتع على طاجيكستان، وأخيرًا إقصاء زملاء هيونغ مين سون من نصف النهائي.
حصلت أكثر من قناة عربية على حقوق كأس آسيا 2024، وتعتمد القناة التي تختارها على البلد الذي تتواجد به.
ستكون مباراة قطر والأردن منقولة في جميع البلاد العربية باستثناء الإمارات والسعودية والعراق، عبر قناة بي إن سبورتس كأس آسيا، وقنوات الكأس اكسترا 1 و2.
ستُنقل المباراة عبر القناة الرابعة العراقية في العراق، وفي الإمارات ستكون المباراة مُذاعة عبر شاشة قناة أبوظبي الرياضية آسيا.
وإذا كنت في المملكة العربية السعودية، ستكون القناة الناقلة لمباراة قطر والأردن هي SSC 1 HD، والتابعة لقنوات SSC الناقل الحصري للبطولة في بلاد الحرمين، وعليك الاشتراك لمشاهدتها وامتلاك جهاز GOBX.
يمكنك مشاهدة القنوات الناقلة لمباراة قطر والأردن على جميع الأقمار العربية، حيث تتاح قناة الرابعة العراقية فقط عبر نايل سات، وقناة SSC1 HD يمكنك مشاهدتها حصرًا من خلال عرب سات، في حين يمكنك متابعة قناة beIN Asian Cup على قمري نايل سات وسهيل سات.




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