3 قتلى في استهداف سيارة بإقليم الخروب اللبناني

3 قتلى في استهداف سيارة بإقليم الخروب اللبناني
التاريخ
2/10/2024 7:10:27 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
وقع انفجار في سيارة ببلدة جدرا بمنطقة إقليم الخروب في جبل لبنان.
وقال مصدر أمني للجزيرة إن 3 قتلى سقطوا في استهداف سيارة في بلدة جدرا بمنطقة إقليم الخروب.
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