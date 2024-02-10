وول ستريت جورنال: الأمريكيون لم يعودوا يعتبرون بايدن رئيسا لهم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت صحيفة وول ستريت جورنال (WSJ)، بأن الكثير من المواطنين الأمريكيين، لم يعودوا يرون في رئيس دولتهم الحالي جو بايدن، رئيسا لهم.



وقالت الصحيفة، نقلا عن دراسات اجتماعية واستطلاعات للرأي العام: "لم يعد الأمريكيون يعتبرون بايدن رئيسا لهم. ولم يعد الكثير من الناخبين يرون في هذه الشخصية تجسيدا لرجل دولة من المستوى العالمي أو معلم بارع في مجال التفاوض".

وتشير وول ستريت جورنال، إلى أن سيد البيت الأبيض الحالي، "لم يخلق لنفسه، صورة الزعيم القوي ولم يتمكن من تكوين علاقة ارتباط ودية مع الناخبين".



وفي وقت سابق، أفادت تقارير أن الأخصائي الطبي مارتي ماكاري قال إن هناك "زيادة حادة في فقدان الذاكرة" لدى بايدن البالغ من العمر 81 عاما.



وذكر الطبيب الشخصي للرئيسين الأمريكيين السابقين باراك أوباما ودونالد ترامب أن الرئيس بايدن يحتاج إلى اجتياز عدد من اختبارات العقل قبل المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

RT