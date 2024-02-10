Saturday, 10 February 2024 04:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وول ستريت جورنال: الأمريكيون لم يعودوا يعتبرون بايدن رئيسا لهم

2/10/2024 7:10:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت صحيفة وول ستريت جورنال (WSJ)، بأن الكثير من المواطنين الأمريكيين، لم يعودوا يرون في رئيس دولتهم الحالي جو بايدن، رئيسا لهم.


وقالت الصحيفة، نقلا عن دراسات اجتماعية واستطلاعات للرأي العام: "لم يعد الأمريكيون يعتبرون بايدن رئيسا لهم. ولم يعد الكثير من الناخبين يرون في هذه الشخصية تجسيدا لرجل دولة من المستوى العالمي أو معلم بارع في مجال التفاوض".
وتشير وول ستريت جورنال، إلى أن سيد البيت الأبيض الحالي، "لم يخلق لنفسه، صورة الزعيم القوي ولم يتمكن من تكوين علاقة ارتباط ودية مع الناخبين".


وفي وقت سابق، أفادت تقارير أن الأخصائي الطبي مارتي ماكاري قال إن هناك "زيادة حادة في فقدان الذاكرة" لدى بايدن البالغ من العمر 81 عاما.


وذكر الطبيب الشخصي للرئيسين الأمريكيين السابقين باراك أوباما ودونالد ترامب أن الرئيس بايدن يحتاج إلى اجتياز عدد من اختبارات العقل قبل المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

RT

MENAFN10022024000208011052ID1107835732

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث