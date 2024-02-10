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بيلينجهام يقود تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام جيرونا

2/10/2024 7:10:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يلتقي ريال مدريد مع جيرونا، اليوم السبت، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإسباني.
وتشهد المواجهة عودة تشواميني، بعد إيقافه لمباراة واحدة، بالإضافة إلى أنطونيو روديجر وفينيسيوس جونيور، بعد التعافي من الإصابة.
وشهدت قائمة الميرينجي استدعاء قلب الدفاع جاكوبو رامون من فريق الشباب، بينما يغيب القائد ناتشو بسبب إصابة عضلية.
ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن التشكيل المتوقع لريال مدريد في مباراة اليوم، كالآتي:
حراسة المرمى: أندري لونين.
الدفاع: فيرلاند ميندي - أوريلين تشواميني - أنطونيو روديجر - داني كارفاخال.
الوسط: توني كروس - إدواردو كامافينجا - فيدي فالفيردي.
الهجوم: فينيسيوس جونيور - جود بيلينجهام - رودريجو جويس.
ويحتل ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة، متفوقا على جيرونا الذي يأتي في الوصافة بـ56 نقطة.

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