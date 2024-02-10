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قائد الجيش الأوكراني الجديد يحدد أولوياته الرئيسية في الحرب

2/10/2024 7:10:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ذكر أولكسندر سيرسكي، القائد العام الجديد للقوات المسلحة في أوكرانيا أن إحدى أولوياته الرئيسية هي توسيع استخدام أنظمة الأسلحة غير المأهولة، مثل الطائرات المسيّرة والحرب الإلكترونية، لهزيمة القوات الروسية، وفقاً لـ((وكالة الأنباء الألمانية)).


وأضاف سيرسكي أن هذه التكنولوجيا مهمة في كفاح أوكرانيا لكسر خطوط الدفاع الروسية وتحرير الأراضي المحتلة.


وكتب سيرسكي على تطبيق ((تلغرام))، بعد توليه قيادة الجيش: ((فقط بتغيير وسائل وأساليب الحرب وتحسينها باستمرار، سنكون قادرين على المضي قدماً بنجاح في هذا المسار)).


وبينما يلوح في الأفق عام ثالث من الحرب في أوكرانيا، وصف سيرسكي الإمداد السريع والفعال لقوات الخطوط الأمامية بأنه لا يقل أهمية، مشيراً إلى أن ((حياة وصحة الجنود كانت وما زالت أهم قيمة للجيش الأوكراني)).
الشرق الاوسط


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