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ماجدة الرومي تستعد لإحياء حفل غنائي في أبوظبي

2/10/2024 7:10:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تستعد أيقونة الطرب اللبنانية ماجدة الرومي لإحياء حفل غنائي في أبوظبي، مساء اليوم السبت ضمن حفلات "ليالي السعديات" الذي يحتفي بالفن الأصيل وأغاني الزمن الجميل، من خلال جمع أساطير الموسيقى والغناء من أنحاء العالم.
وتحيي النجمة ماجدة الرومي خامس أمسيات ليالي السعديات، غداً، بالتزامن مع احتفالات عيد الحب، الذي يصادف يوم 14 فبراير (شباط) الجاري.


وأعربت الرومي عن سعادتها بلقاء جمهورها في العاصمة الإماراتية، معتبرة الإمارات "بيتها الثاني"، معربة عن سعادتها بحفاوة الاستقبال في وطن الكرم.


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