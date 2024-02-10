ماجدة الرومي تستعد لإحياء حفل غنائي في أبوظبي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تستعد أيقونة الطرب اللبنانية ماجدة الرومي لإحياء حفل غنائي في أبوظبي، مساء اليوم السبت ضمن حفلات "ليالي السعديات" الذي يحتفي بالفن الأصيل وأغاني الزمن الجميل، من خلال جمع أساطير الموسيقى والغناء من أنحاء العالم.
وتحيي النجمة ماجدة الرومي خامس أمسيات ليالي السعديات، غداً، بالتزامن مع احتفالات عيد الحب، الذي يصادف يوم 14 فبراير (شباط) الجاري.
وأعربت الرومي عن سعادتها بلقاء جمهورها في العاصمة الإماراتية، معتبرة الإمارات "بيتها الثاني"، معربة عن سعادتها بحفاوة الاستقبال في وطن الكرم.
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