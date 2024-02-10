29 شهيدا وعشرات الاصابات في قصف الاحتلال وسط وجنوب قطاع غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد 29 فلسطينيا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأصيب العشرات، في قصف الاحتلال المكثف وسط وجنوب قطاع غزة، الذي يدخل يومه السابع والعشرين بعد المئة.
وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 25 فلسطينيا، واصابة آخرين، في قصف الاحتلال منازل وسط وشمال رفح جنوب قطاع غزة منذ ليلة أمس.
وتطلق الزوارق الحربية الإسرائيلية النار بكثافة على ساحل مدينة رفح.
كما استشهد صياد فلسطيني، وأصيب آخر، بنيران أطلقتها زوارق الاحتلال، قبالة ساحل دير البلح وسط قطاع غزة.
وقبل قليل، استشهد 3 فلسطينيين، جراء قصف طائرات الاحتلال مركبة كانت تقلهم غرب مدينة رفح.
وفي حصيلة غير نهائية، يتواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، مخلفا أكثر من 27840 شهيدا و67300 جريح، فيما لا يزال آلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، إذ يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.
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