29 شهيدا وعشرات الاصابات في قصف الاحتلال وسط وجنوب قطاع غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد 29 فلسطينيا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأصيب العشرات، في قصف الاحتلال المكثف وسط وجنوب قطاع غزة، الذي يدخل يومه السابع والعشرين بعد المئة.



وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 25 فلسطينيا، واصابة آخرين، في قصف الاحتلال منازل وسط وشمال رفح جنوب قطاع غزة منذ ليلة أمس.



وتطلق الزوارق الحربية الإسرائيلية النار بكثافة على ساحل مدينة رفح.

كما استشهد صياد فلسطيني، وأصيب آخر، بنيران أطلقتها زوارق الاحتلال، قبالة ساحل دير البلح وسط قطاع غزة.



وقبل قليل، استشهد 3 فلسطينيين، جراء قصف طائرات الاحتلال مركبة كانت تقلهم غرب مدينة رفح.



وفي حصيلة غير نهائية، يتواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، مخلفا أكثر من 27840 شهيدا و67300 جريح، فيما لا يزال آلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، إذ يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.

