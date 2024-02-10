حماس تتهم الاحتلال بقتل الطفلة هند عمدا
التاريخ
2/10/2024 6:10:04 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت حركة حماس إن جيش الاحتلال تعمد قتل الطفلة هند وشقيقتها ومسعفين اثنين بدم بارد في مدينة غزة.
ودعت حماس المؤسسات الأممية والحقوقية لتوثيق هذه الجريمة "ضمن مئات مجازر الاحتلال لمحاكمة الجيش المجرم وقادته".
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