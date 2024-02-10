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حماس تتهم الاحتلال بقتل الطفلة هند عمدا

2/10/2024 6:10:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت حركة حماس إن جيش الاحتلال تعمد قتل الطفلة هند وشقيقتها ومسعفين اثنين بدم بارد في مدينة غزة.


ودعت حماس المؤسسات الأممية والحقوقية لتوثيق هذه الجريمة "ضمن مئات مجازر الاحتلال لمحاكمة الجيش المجرم وقادته".


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