سفير الصين يرد على سؤال حول لقاء بوتين مع شي جين بينغ

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رد السفير الصيني في موسكو تشانغ هانهوي، على سؤال من مراسل وكالة نوفوستي، حول اللقاءات بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ في هذه السنة.



وقال السفير: "من المتوقع أن يقوم الرئيس الروسي بزيارة الصين هذا العام، ومن المخطط أيضا أن يتمكن زعيما البلدين من عقد عدة اجتماعات على مدار السنة".

وأضاف السفير، ردا على سؤال حول ما إذا كان يجري الإعداد لعقد اجتماع بين الرئيس الروسي ونظيره الصيني هذا العام: "بالطبع ستجري اللقاءات بينهما عدة مرات".



وتابع السفير القول: "زيارة بوتين للصين (هذا العام) ستتم بالتأكيد. نعم، إنها منتظرة".

RT