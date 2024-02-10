سفير الصين يرد على سؤال حول لقاء بوتين مع شي جين بينغ

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رد السفير الصيني في موسكو تشانغ هانهوي، على سؤال من مراسل وكالة نوفوستي، حول اللقاءات بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ في هذه السنة.
وقال السفير: "من المتوقع أن يقوم الرئيس الروسي بزيارة الصين هذا العام، ومن المخطط أيضا أن يتمكن زعيما البلدين من عقد عدة اجتماعات على مدار السنة".
وأضاف السفير، ردا على سؤال حول ما إذا كان يجري الإعداد لعقد اجتماع بين الرئيس الروسي ونظيره الصيني هذا العام: "بالطبع ستجري اللقاءات بينهما عدة مرات".
وتابع السفير القول: "زيارة بوتين للصين (هذا العام) ستتم بالتأكيد. نعم، إنها منتظرة".
RT
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