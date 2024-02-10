كيفية إجراء محادثات حقيقية بلغات مختلفة عبر ترجمة غوغل

MENAFN - Al Wakeel News)تطور تطبيق ترجمة غوغل على الهاتف المحمول ليصبح أداة ترجمة مفيدة وفعالة، توفر خيارات متعددة لترجمة المحادثات في الوقت الفعلي. وسواء كنت بحاجة إلى ترجمة عبارة بسرعة أثناء التنقل أو إجراء حوار ممتد مع شخص يتحدث لغة أخرى، فإن التطبيق يلبي احتياجاتك.فيما يلي نظرة عامة على ميزات المحادثة المختلفة المتاحة وكيفية استخدامها، بحسب صحيفة إنديان إكسبرس:



المحادثات القصيرة

- افتح تطبيق ترجمة غوغل

- اضبط لغتك "من" و"إلى".

- اضغط على أيقونة الميكروفون في الأسفل

- انطق العبارة الخاصة بك.

- ستعرض خدمة الترجمة من غوغل الترجمة النصية على الفور

- اضغط على أيقونة مكبر الصوت لسماع تشغيل الصوت المترجم

تذكر بأنه يتعين عليك النقر على الميكروفون في كل مرة لإعادة تنشيط الترجمة.

الترجمة النصية للصوت

إذا كنت بحاجة إلى ترجمة المحاضرات أو العروض التقديمية المطولة، فيمكنك استخدام وضع“الترجمة النصية للصوت”.

- افتح خدمة الترجمة من غوغل، واختر لغاتك

- اضغط على خيار النسخ في أسفل الشاشة

- اضغط على الميكروفون لبدء الترجمة

- اضغط على التوقف عند الانتهاء

- احفظ النص إذا رغبت في ذلك من خلال النقر على أيقونة النجمة في الزاوية اليمنى العليا

وضع المحادثة

ينقل وضع المحادثة في خدمة ترجمة غوغل، الترجمة في الوقت الفعلي إلى المستوى التالي من خلال اكتشاف المتحدث والترجمة تلقائياً بين لغتين. وهذا يجعل من الممكن إجراء محادثات طبيعية ومتدفقة مع أشخاص يتحدثون لغات مختلفة.



يعد وضع المحادثة مثالياً للمواقف الاجتماعية واجتماعات العمل والإعدادات المدرسية والمواعيد الطبية التي تتطلب حواراً ثنائي الاتجاه بين اللغات. تكتشف خدمة ترجمة غوغل اللغة التي يتم التحدث بها وتوفر ترجمات فورية حتى تتمكن من إجراء مناقشة عادية دون الاضطرار إلى تنشيط الميكروفون باستمرار.

- افتح التطبيق، حدد اللغات

- اضغط على أيقونة وضع المحادثة

- إبدأ بالكلام. ستكتشف الترجمة تلقائياً اللغات التي يتم التحدث بها وتترجم إحداها إلى الأخرى

– لتسهيل المحادثة، اضغط على أيقونة فقاعات الكلام لتقسيم الشاشة حتى ترى الترجمات لكلتا اللغتين.

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