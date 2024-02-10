الإصلاح الدستوري يرسخ دولة القانون والمؤسسات

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شهد الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني على مدى ربع قرن، إصلاحات دستورية عميقة أحدثت نقلة نوعية في مسيرته الديمقراطية، ورسخت دولة القانون والمؤسسات والحق والعدل، ومجتمع العدالة والمساواة الذي يحترم كرامة الإنسان وحقوقه وحرياته.



ورسمت التعديلات الدستورية الأربعة في عهد جلالته إطاراً متقدماً على المستوى الاجتماعي والسياسي والإنساني للعمل المؤسسي الديمقراطي، ضمن مسار تطوري تاريخي، انطلاقاً من أول دستور عام 1928 (القانون الأساسي) مروراً بدستور الاستقلال عام 1946، وصولاً الى دستور عام 1952 وتعديلاته التي تؤكد حكمة القيادة الهاشمية وقدرتها على الاستجابة والتفاعل المرن مع مختلف التطورات السياسية والاجتماعية والثقافية للمجتمع الأردني.



وطال تعديل الدستور عام 2011 أكثر من 40 مادة وهو التعديل الأوسع على الإطلاق في تاريخ المملكة، إذ تضمن إنشاء المحكمة الدستورية لتتولى مهمة الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة، وتفسير نصوص الدستور، إضافة الى إنشاء الهيئة المستقلة للانتخاب للإشراف على العملية الانتخابية وإدارتها في كل مراحلها، الى جانب الاشراف على أي انتخابات أخرى يقررها مجلس الوزراء، ما أنهى عصر هيمنة السلطة التنفيذية على إجراء الانتخابات النيابية.



وأعادت تعديلات 2011 التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من خلال تحصين مجلس النواب من "الحلّ" ووضع ضمانات إجرائية تحول دون تعسف السلطة التنفيذية عند استعمالها هذا الحق، بالنص على ان يكون حلّ المجلس "مسبباً"، وإلزام الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها أن تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، مع عدم جواز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها، كما قيّدت التعديلات صلاحية الحكومة في اصدار القوانين المؤقتة بإعادة تحديد حالة الضرورة لتشمل: الكوارث العامة، الحرب والطوارئ، والحاجة الى نفقات ضرورية ومستعجلة لا تحتمل التأجيل، الى جانب وضع قيد زمني لإقرار القوانين المؤقتة، كما أنهت حق السلطة التنفيذية في تأجيل الانتخاب تأجيلاً عاماً، ورفعت مدة الدورة العادية لمجلس الامة من 4 اشهر الى 6 اشهر.



وشكّل سحب اختصاص الفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب من المجلس واعطائه الى القضاء النظامي، تغييرا جوهرياً على النص الدستوري السابق الذي كان يجعل من مجلس النواب، الخصم والحكم في الطعون الانتخابية، وبشكل يتعارض مع مبدأ التقاضي على درجتين الذي يعد من المبادئ الأساسية لضمان تحقيق العدالة ونزاهة القضاء.



وكرّست التعديلات استقلال السلطة القضائية والمجلس القضائي في تولي جميع الشؤون المتعلقة بالقضاة، مع حظر محاكمة أي شخص مدني في قضية جزائية لا يكون جميع قضاتها مدنيين، باستثناء جرائم: الخيانة والتجسس والإرهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة التي تدخل ضمن اختصاص محكمة امن الدولة، مع دسترة المبدأ الأساسي في القانون الجزائي وهو: " المتهم بريء حتى تثبت ادانته بحكم قطعي" بما يتوافق مع المواثيق الدولية لحقوق الانسان.



وفي عام 2014 خضع الدستور الأردني لتعديلات محدودة، وسّعت اختصاصات الهيئة المستقلة للانتخاب لتشمل إجراء الانتخابات النيابية والبلدية كاختصاص أصيل أو أي انتخابات عامة أخرى، ومنحت الملك حق تعيين قائد الجيش ومدير دائرة المخابرات العامة وإقالتهما، وذلك كخطوة إضافية في مسيرة الإصلاح الدستوري نحو الدفع بتغيير تشكيل الحكومات لصالح تطبيق نظام الحكومة البرلمانية، من خلال تعزيز استقلالية الهيئة المستقلة للانتخاب، وتحييد منصبي قائد الجيش ومدير دائرة المخابرات العامة عن أي نزاعات قد تحول دون قيامهما بخدمة المصلحة العليا للدولة الأردنية، وكذلك جاءت تعديلات عام 2016 التي منحت جلالة الملك صلاحيات تعيين ولي العهد ونائب الملك ورئيس وأعضاء مجلس الأعيان، ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، ومدير الامن العام، دون توقيع رئيس الوزراء ومجلس الوزراء.

وفي عام 2021 أمر جلالة الملك بتشكيل لجنة ملكية لتحديث المنظومة السياسية بهدف احداث نقلة نوعية في الحياة السياسية والبرلمانية وضمان حق الأردنيين والاردنيات في ممارسة حياة برلمانية وحزبية وصولاً الى برلمان قائم على كتل وأحزاب برامجية، ومن بين محاور عمل اللجنة كان محور الإصلاح الدستوري، حيث تم إقرار التعديلات الدستورية عام 2022 التي شكلت خطوة متقدمة نحو تشكيل حكومات حزبية من اختيار الشعب وترسيخ مبدأ سيادة القانون وتكريس مبدأ الفصل بين السلطات، وتعزيز استقلالية العمل البرلماني بما يضمن فعالية الكتل النيابية البرامجية، ويكفل الدور الدستوري الرقابي لأعضاء مجلس الأمة وتطوير الأداء التشريعي وتعزيزه والنهوض به، وتمكين المرأة والشباب وذوي الإعاقة وتعزيز دورهم ومكانتهم في المجتمع، وتطوير آليات العمل النيابي بما يعزز منظومة العمل الحزبي والحياة السياسية بشكل عام.



ومنحت تعديلات 2022 أعضاء مجلس النواب الحق في اختيار رئيس المجلس وتقييم أدائه سنويا ومنح ثلثي أعضاء المجلس حق إقالة رئيسه، إضافة إلى تحصين الأحزاب السياسية وحمايتها من أي تأثيرات سياسية، وإناطة صلاحية الإشراف على تأسيسها ومتابعة شؤونها بالهيئة المستقلة، كونها جهة محايدة ومستقلة عن الحكومة بما يعزز مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والنأي عن أي تأثيرات حكومية، وتوحيد الاجتهاد القضائي الصادر في الطعون المقدمة بصحة نيابة أعضاء مجلس النواب، وتكريس مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين المترشحين للانتخابات النيابية، وتكريس قاعدة عدم تضارب المصالح وتشديد القيود على التصرفات والأعمال التي يحظر على أعضاء مجلسي الأعيان والنواب القيام بها أثناء عضويتهم، فضلا عن إنشاء مجلس للأمن القومي يتولى جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن المملكة والأمن الوطني والسياسة الخارجية، ودسترة مبادئ وقيم عليا مثل المواطنة واحترام سيادة القانون، ونشر ثقافة التسامح.



وإذ يحتفي الأردنيون بمرور ربع قرن على تولي جلالة الملك سلطاته الدستورية، فانهم ينظرون الى المستقبل بثقة كبيرة للمضي قدما في مسيرة الإنجاز الوطني خلال المئوية الثانية للدولة بقيادة جلالة الملك وولي عهده الأمين، على أساس دستور عصري متطور يستند الى قيم الدولة الأردنية المتمثلة بالوسطية والاعتدال والتسامح والحرية والكرامة.