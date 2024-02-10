أماكن عرض مباراة النشامى وقطر في المحافظات

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الشباب عن أماكن عرض مباراة منتخب النشامى والعنابي القطري في نهائي كأس آسيا 2023 اليوم السبت، في جميع محافظات المملكة.
وتاليا مواقع عرض المباراة:
عمان مدينة الحسين للشباب صالة الأمير حمزة برابة رقم (6).
محافظة اربد، مدينة الحسين للشباب صالة الجمنازيوم.
محافظة الزرقاء، الصالة الرياضية مدينة الأمير محمد.
محافظة البلقاء، صالة مجمع الأمير حسين الرياضي.
محافظة جرش، الصالة الرياضية مجمع جرش الرياضي.
محافظة عجلون، الصالة الرياضية مجمع عجلون الرياضي.
محافظة المفرق، الصالة الرياضية مجمع المفرق الرياضي.
محافظة مادبا، الصالة الرياضية/ مدينة الأمير هاشم للشباب.
محافظة الكرك، الصالة الرياضية صالة الأمير فيصل الرياضية.
محافظة الطفيلة، الصالة الرياضية المجمع الرياضي.
محافظة العقبة، مدينة الأمير حمزة للشباب.
محافظة معان، الصالة الرياضية مجمع الأميرة هيا.
إقليم البتراء، الصالة الرياضية مركز شباب البتراء.
MENAFN10022024000208011052ID1107835694
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.