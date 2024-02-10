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أماكن عرض مباراة النشامى وقطر في المحافظات

2/10/2024 6:10:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الشباب عن أماكن عرض مباراة منتخب النشامى والعنابي القطري في نهائي كأس آسيا 2023 اليوم السبت، في جميع محافظات المملكة.
وتاليا مواقع عرض المباراة:
عمان مدينة الحسين للشباب صالة الأمير حمزة برابة رقم (6).
محافظة اربد، مدينة الحسين للشباب صالة الجمنازيوم.
محافظة الزرقاء، الصالة الرياضية مدينة الأمير محمد.
محافظة البلقاء، صالة مجمع الأمير حسين الرياضي.
محافظة جرش، الصالة الرياضية مجمع جرش الرياضي.
محافظة عجلون، الصالة الرياضية مجمع عجلون الرياضي.
محافظة المفرق، الصالة الرياضية مجمع المفرق الرياضي.
محافظة مادبا، الصالة الرياضية/ مدينة الأمير هاشم للشباب.
محافظة الكرك، الصالة الرياضية صالة الأمير فيصل الرياضية.
محافظة الطفيلة، الصالة الرياضية المجمع الرياضي.
محافظة العقبة، مدينة الأمير حمزة للشباب.
محافظة معان، الصالة الرياضية مجمع الأميرة هيا.
إقليم البتراء، الصالة الرياضية مركز شباب البتراء.




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