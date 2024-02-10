موسكو تدعو الغرب للكف عن إغراق نظام كييف بالسلاح

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نقلت ((وكالة تاس)) الروسية اليوم (السبت) عن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين قوله إن ((روسيا تحث الغرب باستمرار على العودة إلى رشده والتوقف عن إغراق نظام كييف بالأسلحة)).
وقال غالوزين، في مقابلة مع وكالة ((تاس))، إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لا يستمعان إلى دعوات روسيا لتسوية القضية الأوكرانية التي تدفع شعبيهما نحو الهاوية.
وشدد غالوزين على أن ذلك لا يساعد في تسوية الأزمة، ((لكن السلطات في أوروبا والولايات المتحدة، للأسف، لا تستمع إلينا)).
وأضاف ((إن مسارهم السياسي يهدف فقط إلى إلحاق (هزيمة استراتيجية) بروسيا. ومن أجل ذلك، فإن الغرب مستعد للتضحية بشكل أعمى بمصالح دوله وشعوبه، ودفعهم إلى حافة الهاوية)).
الشرق الاوسط
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