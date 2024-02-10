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موسكو تدعو الغرب للكف عن إغراق نظام كييف بالسلاح

2/10/2024 6:10:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نقلت ((وكالة تاس)) الروسية اليوم (السبت) عن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين قوله إن ((روسيا تحث الغرب باستمرار على العودة إلى رشده والتوقف عن إغراق نظام كييف بالأسلحة)).


وقال غالوزين، في مقابلة مع وكالة ((تاس))، إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لا يستمعان إلى دعوات روسيا لتسوية القضية الأوكرانية التي تدفع شعبيهما نحو الهاوية.


وشدد غالوزين على أن ذلك لا يساعد في تسوية الأزمة، ((لكن السلطات في أوروبا والولايات المتحدة، للأسف، لا تستمع إلينا)).


وأضاف ((إن مسارهم السياسي يهدف فقط إلى إلحاق (هزيمة استراتيجية) بروسيا. ومن أجل ذلك، فإن الغرب مستعد للتضحية بشكل أعمى بمصالح دوله وشعوبه، ودفعهم إلى حافة الهاوية)).

الشرق الاوسط

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