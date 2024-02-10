أطباء بلا حدود: النازحون في رفح يواجهون تصعيدا كبيرا

أطباء بلا حدود: النازحون في رفح يواجهون تصعيدا كبيرا
التاريخ
2/10/2024 6:10:03 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت منظمة أطباء بلا حدود إنه لا مكان آمنا في غزة، وإن التهجير القسري المتكرر دفع الناس إلى رفح وأصبحوا محاصرين بدون خيارات.
وأوضحت المنظمة أن أكثر من مليون شخص في رفح يواجهون تصعيدا كبيرا، وكثير منهم يعيشون في خيام وملاجئ مؤقتة.
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