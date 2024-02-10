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هل يشارك توم كروز في آخر أعمال كوينتن تارانتينو؟

2/10/2024 6:10:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يجري الممثل الهوليوودي توم كروز محادثات مع المخرج الشهير كوينتن تارانتينو، للمشاركة في فيلم قد يكون الأول الذي يجمعهما معا، وربما يكون الأخير أيضاً.
وذكرت المعلومات أن فريق كروز يتفاوض للانضمام إلى طاقم عمل فيلم "The Movie Critic"، الذي من المتوقع أن يكون الفيلم الأخير في مسيرة تارانتينو.


وذكر موقع "The Insneider" أن النجم الهوليوودي يدرس إعادة ترتيب جدول أعماله المزدحم لاستيعاب "دور صغير أو ظهور خاطف" في الفيلم.

و يرجع ذلك إلى انشغال توم كروز خلال معظم العام الجاري بتصوير الجزء الثامن من فيلم "المهمة المستحيلة".


وكانت معلومات سابقة أشارت إلى أن فيلم تارانتينو قد يصدر في 2025، ويتناول حياة ناقد أفلام غير مشهور في السبعينيات.

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