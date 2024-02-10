هل يشارك توم كروز في آخر أعمال كوينتن تارانتينو؟

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يجري الممثل الهوليوودي توم كروز محادثات مع المخرج الشهير كوينتن تارانتينو، للمشاركة في فيلم قد يكون الأول الذي يجمعهما معا، وربما يكون الأخير أيضاً.
وذكرت المعلومات أن فريق كروز يتفاوض للانضمام إلى طاقم عمل فيلم "The Movie Critic"، الذي من المتوقع أن يكون الفيلم الأخير في مسيرة تارانتينو.
وذكر موقع "The Insneider" أن النجم الهوليوودي يدرس إعادة ترتيب جدول أعماله المزدحم لاستيعاب "دور صغير أو ظهور خاطف" في الفيلم.
و يرجع ذلك إلى انشغال توم كروز خلال معظم العام الجاري بتصوير الجزء الثامن من فيلم "المهمة المستحيلة".
وكانت معلومات سابقة أشارت إلى أن فيلم تارانتينو قد يصدر في 2025، ويتناول حياة ناقد أفلام غير مشهور في السبعينيات.
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