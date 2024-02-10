وزير الصحة يفتتح مراكز صحية وعيادات في المفرق والرمثا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - افتتح وزير الصحة الدكتور فراس الهواري اليوم السبت عددا من المراكز الصحية والأقسام والعيادات بمحافظة المفرق ولواء الرمثا.



وافتتح في محافظة المفرق مركز صحي الحرش الأولي، فيما افتتح في لواء الرمثا مركزاً تخصصياً لطب الأسنان ضمن مبنى مركز صحي الرمثا الغربي وقسم للتأهيل والعلاج الطبيعي وعيادة الإقلاع عن التدخين في مركز صحي سهل حوران الشامل بالرمثا.



وقال الهواري إنّ افتتاح المنشآت الصحية لهذا اليوم يأتي بمناسبة بدء احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وضمن سلسلة الافتتاحات التي شرعت بها وزارة الصحة مطلع هذا العام بناء على خطة الوزارة الاستراتيجية.



ولفت الهواري إلى أنه تم بناء مركز صحي الحرش الأولي من موازنة وزارة الصحة بكلفة تجاوزت مبلغ 750 ألف دينار وبمساحة بناء بلغت حوالي 850 متر مربع ليخدم نحو 4200 مواطن.



وأشار إلى أنّ هذا المركز باشر بتقديم خدماته الصحية للمرضى والمراجعين من خلال عيادات الطب العام وطب الأسنان وقسم الإسعاف وعيادات الأمومة والطفولة، ويقوم على تقديم هذه الخدمات كادر مكون من أطباء عامين وأسنان، وصيدلاني، وممرضين، وإداريين.



أما مركز الرمثا التخصصي لطب الأسنان فقد بلغت تكلفة تجهيزه حوالي 35 ألف دينار من موازنة اللامركزية، وسيقدم المركز خدماته للمواطنين من خلال 5 كراسي أسنان و6 عيادات تشمل التركيبات السنية والمعالجة اللبية وجراحة اللثة وأسنان الأطفال وتقويم أسنان وجراحة الفكين.



كما يحتوي مركز الأسنان أيضاً على مختبر أسنان وجهاز تصوير بانوراما، وكوادر طبية متخصصة تشمل 5 أخصائيين وطبيب أسنان وفني أشعة وممرضين وثلاثة مرشدين صحة سنية وفنيي مختبر أسنان وفنيي صحة.



وفيما يتعلق بقسم التأهيل والعلاج الطبيعي بين الهواري أنه يهدف إلى تقديم الخدمات التأهيلية والعلاجية للأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من الوصول إلى هذه الخدمات بيسر وسهولة، حيث تم اعتماد مركز صحي سهل حوران الشامل كمركز نموذجي لتقديم هذه الخدمات، وذلك تنفيذا لخطة الوزارة بتنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحملة ابني لتهيئة 12 مركز صحي شامل لتقديم هذه الخدمات في كافة محافظات المملكة.



وأكد الهواري سعي وزارة الصحة إلى توفير الجلسات التأهيلية والعلاجية للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المراكز الصحية الشاملة في المملكة، وأن يتم تقديمها بجودة عالية على أيدي اختصاصيين أكفاء وذلك بشراكة حقيقية مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحملة ابني، مشيراً إلى أنه تم تهيئة مركز صحي القويسمة الشامل قبل نحو عامين لتقديم الخدمات التأهيلية والعلاجية للأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل جار على تهيئة مراكز صحية أخرى لتقديم هذا النوع من الخدمات.



وثمّن الهواري الدعم المقدم من قبل منظمة الصحة العالمية من خلال تزويد القسم بالأجهزة والمعدات، لافتا إلى قيام الوزارة بتوفير الكوادر الصحية اللازمة داخل هذا القسم.



أما بالنسبة لعيادة الإقلاع عن التدخين فإن وزارة الصحة تهدف من افتتاحها، بحسب الوزير الهواري، إلى تقليل نسبة المدخنين على المستوى الوطني من خلال التسهيل على الأشخاص الراغبين بالإقلاع عن التدخين، وتعزيز دافعيتهم لذلك.

وبافتتاح هذه العيادة وصل عدد عيادات الإقلاع التدخين إلى 29 عيادة على مستوى محافظات المملكة تقدم خدماتها للمواطنين لحثهم وتوعيتهم وتوجيههم على الإقلاع عن التدخين من خلال مواعيد منتظمة.



وأكد الهواري على أنّ الوزارة ماضية في توسعة البنى التحتية لمستشفياتها ومراكزها الصحية وتطويرها بهدف تجويد الخدمات الصحية المقدمة ورفع مستوى الرضا عن هذه الخدمات.



وحضر الافتتاح الأمين العام لوزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول ومحافظ المفرق سلمان النجادا ومتصرف الرمثا الدكتور أحمد بركات الزهير وعدد من نواب المفرق والرمثا ومجلس محافظة المفرق والرمثا ومدير إدارة الرعاية الصحية الأولية الدكتور رياض الشياب ومديري صحة المفرق الدكتور فيصل مكاحلة وصحة الرمثا الدكتور ظاهر بلص.