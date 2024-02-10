صناعة عمان والجمارك ينظمان ورشة حول منصة الموافقات المسبقة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظمت غرفة صناعة عمان بالتعاون مع دائرة الجمارك الأردنية ورشة عمل حول منصة الموافقات المسبقة التي سيصبح استخدامها الزاميا اعتبارا من الأول من أيار المقبل.



وبحسب بيان صحفي للغرفة اليوم السبت، استعرضت مدير مشروع الموافقات المسبقة في دائرة الجمارك العقيد جمارك حنان المحتسب، بحضور العديد من ممثلي الشركات الصناعية الأردنية مشروع الموافقات المسبقة المعني بالاستيراد والتصدير والترانزيت، مبينة أن هذا المشروع يأتي ضمن جهود دائرة الجمارك بالنهوض بمستوى الخدمات المقدمة من الدائرة للشركات العاملة في القطاع الخاص.



واشارت الى مشاركة خمس جهات حكومية في هذا المشروع هي وزارة الاستثمار، والزراعة، والبيئة، و المؤسسة العامة للغذاء والدواء والمواصفات والمقاييس، حيث تم حوسبة معظم الخدمات الالكترونية في منصة رقمية موحدة متكاملة ابتداءً من تقديم المعاملة وانتهاءً بالحصول على الموافقة، الأمر الذي سيسهم في تقليص زمن الافراج عن البضائع الواردة والصادرة وتبسيط الاجراءات الادارية والاجرائية، حيث يتم الحصول على الموافقات المسبقة الكترونيا دون الحاجة الى الحضور، كما توفر المنصة خدمة متابعة الاجراءات التي تمت على المعاملة.