السعودية تحذر من تداعيات اقتحام الجيش الإسرائيلي رفح

وقالت الخارجية السعودية إن الإمعان في انتهاك القانون الدولي يؤكد ضرورة انعقاد مجلس الأمن لمنع إسرائيل من التسبب بكارثة.

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