السعودية تحذر من تداعيات اقتحام الجيش الإسرائيلي رفح

السعودية تحذر من تداعيات اقتحام الجيش الإسرائيلي رفح
التاريخ
2/10/2024 6:10:02 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
حذرت الخارجية السعودية من التداعيات الخطيرة لاقتحام واستهداف رفح، وجددت مطالبتها بضرورة وقف إطلاق النار فورا في قطاع غزة.
وقالت الخارجية السعودية إن الإمعان في انتهاك القانون الدولي يؤكد ضرورة انعقاد مجلس الأمن لمنع إسرائيل من التسبب بكارثة.
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