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السعودية تحذر من تداعيات اقتحام الجيش الإسرائيلي رفح

2/10/2024 6:10:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حذرت الخارجية السعودية من التداعيات الخطيرة لاقتحام واستهداف رفح، وجددت مطالبتها بضرورة وقف إطلاق النار فورا في قطاع غزة.


وقالت الخارجية السعودية إن الإمعان في انتهاك القانون الدولي يؤكد ضرورة انعقاد مجلس الأمن لمنع إسرائيل من التسبب بكارثة.


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