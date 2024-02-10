زاخاروفا تسخر من رد الفعل في الأمم المتحدة على مقابلة بوتين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن عدم مشاهدة أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لمقابلة الرئيس فلاديمير بوتين الأخيرة يدل على أزمة عميقة في المنظمة.



وذكّرت زاخاروفا، بأنه تم تقديم الرد التالي على السؤال الذي طرح خلال جلسة إحاطة في الأمم المتحدة في 9 فبراير حول ما إذا كان الأمين العام قد شاهد المقابلة: "في وقت فراغه، يفضل الأمين العام قراءة الكتب عن تاريخ العصور الوسطى بدلا من مشاهدة التلفزيون".

وتساءلت ممثلة الخارجية الروسية: "يثير الفضول، هل تبقى بقية الأحداث الدولية الحادة الأخرى، بدون انغماس عميق من جانب قيادة أمانة المنظمة الدولية، لنفس السبب؟".



في وقت سابق من اليوم السبت، أشارت زاخاروفا إلى حالة هستيرية في البيت الأبيض وبالخارجية الأمريكية بسبب المقابلة التي أجراها الصحفي تاكر كارلسون مع الرئيس فلاديمير بوتين.



ونشر كارلسون مقابلة مدتها ساعتان مع الرئيس فلاديمير بوتين ليلة 9 فبراير. وفي الوقت الحالي، تمت مشاهدة المقابلة من قبل حوالي 166 مليون شخص على شبكة التواصل الاجتماعي X. ويبلغ عدد مشاهدات الفيديو على موقع يوتيوب حوالي عشرة ملايين.

RT