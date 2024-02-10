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العثور على جثمان الطفلة الغزية هند بعد 12 يوما من محاصرتها

2/10/2024 6:09:55 AM
(MENAFN- Amman Net) عثر على مركبة الإسعاف مقصوفة في منطقة تل الهوى في غزة ، وتأكد ارتقاء طاقمها يوسف زينو وأحمد المدهون بعد
ان فقد أثرهما أثناء مهمة إنقاذ الطفلة هند رجب قبل 12 يوماً.

وصباح السبت اعلن عن العثور على جثمان الشهيدة الطفلة هند رجب (6 سنوات)، و5 من أفراد عائلتها، بعد محاصرة المركبة التي كانت تقلهم قبل 12 يوما، في منطقة تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وأفادت الوكالة الرسمية بأن "ذوي الشهيدة عثروا صباح اليوم على جثمانها وجثامين من كانوا في المركبة (خالها وزوجته وأطفاله الثلاثة)، التي حوصرت من قبل دبابات الاحتلال في محيط دوار المالية في حي تل الهوى، حيث ارتقى على الفور أفراد عائلتها، باستثنائها وابنة خالها ليان (14 عاما)".

وحادثة استهداف هند وأفراد من عائلتها هزت العالم، فمناشدات للعثور عليها لم تتوقف بعد انقطاع أخبارها تماما مع مسعفي الهلال الأحمر الفلسطيني اللذين خرجا لإنقاذها.

ووثقت "جريمة الإعدام التي نفذتها قوات الاحتلال بحقهم عبر نشر الهلال الأحمر الفلسطيني تسجيلا صوتيا، يسمع فيه صوت الطفلة ليان وهي تحاول إخبار خدمات الإسعاف بما يدور حولها"، بحسب "وفا".

وقالت الطفلة في التسجيل، "عمو قاعدين بطخوا علينا، الدبابة جنبنا، إحنا بالسيارة وجنبنا الدبابة"، وبعد ذلك سمع صوت إطلاق وابل من الرصاص بينما كانت ليان تصرخ، لينقطع الاتصال معها بعد ذلك.

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