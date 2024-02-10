العثور على جثمان الطفلة الغزية هند بعد 12 يوما من محاصرتها

(MENAFN
- Amman Net) عثر على مركبة الإسعاف مقصوفة في منطقة تل الهوى في غزة ، وتأكد ارتقاء طاقمها يوسف زينو وأحمد المدهون بعد
ان فقد أثرهما أثناء مهمة إنقاذ الطفلة هند رجب قبل 12 يوماً.
وصباح السبت اعلن عن العثور على جثمان الشهيدة الطفلة هند رجب (6 سنوات)، و5 من أفراد عائلتها، بعد محاصرة المركبة التي كانت تقلهم قبل 12 يوما، في منطقة تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".
وأفادت الوكالة الرسمية بأن "ذوي الشهيدة عثروا صباح اليوم على جثمانها وجثامين من كانوا في المركبة (خالها وزوجته وأطفاله الثلاثة)، التي حوصرت من قبل دبابات الاحتلال في محيط دوار المالية في حي تل الهوى، حيث ارتقى على الفور أفراد عائلتها، باستثنائها وابنة خالها ليان (14 عاما)".
وحادثة استهداف هند وأفراد من عائلتها هزت العالم، فمناشدات للعثور عليها لم تتوقف بعد انقطاع أخبارها تماما مع مسعفي الهلال الأحمر الفلسطيني اللذين خرجا لإنقاذها.
ووثقت "جريمة الإعدام التي نفذتها قوات الاحتلال بحقهم عبر نشر الهلال الأحمر الفلسطيني تسجيلا صوتيا، يسمع فيه صوت الطفلة ليان وهي تحاول إخبار خدمات الإسعاف بما يدور حولها"، بحسب "وفا".
وقالت الطفلة في التسجيل، "عمو قاعدين بطخوا علينا، الدبابة جنبنا، إحنا بالسيارة وجنبنا الدبابة"، وبعد ذلك سمع صوت إطلاق وابل من الرصاص بينما كانت ليان تصرخ، لينقطع الاتصال معها بعد ذلك.
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