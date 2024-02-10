جهود الإمارات في مواجهة الإرهاب الرقمي

يعتبر الإرهاب ظاهرة خبيثة تنخر في عظم الدول والمجتمعات الإنسانية، حيث تأتي تلك الجريمة الخبيثة على قائمة وفق ما يعتقده الأفراد المعتنقون لذلك الفكر الهدام، حيث يجمعون فكرهم على أنه هو الفكر الصائب والصحيح وفق تفسيرهم وتطبيقه على الواقع بجهل دون أن يكون لديهم علم أو فقه أو عقل، فالجهل لا بأس به إلا أن نصف العلم هو الأدهى والأمر، فيأتي من علم بشيء ناقص وفسره على هواه دون رؤية الصورة الكاملة عنه مضراً بالمجتمع ومن حوله وقد يرقى لتدمير أسس مجتمع متماسك، حيث يسعى هؤلاء المخربون لنشر فكرهم وعقيدتهم الوحشية حتى لو تطلب ذلك أعمالاً إجرامية، فالمهم هو نشر تلك العقيدة الزائفة الخبيثة وفق منهجهم الضال، ولما كانت تلك الجريمة تتصف بالصفات ذاتها ومنذ اقترافها من لدن الإنسان إلا أن وسيلة تنفيذها تختلف وتتطور عبر الزمن، فمن غير المعقول أن تقع جريمة بواسطة سلاح ناري قبل ألفي عام لأن تلك الأداة لم تكن موجودة بأصلها، إلا أنه ومع تقدم الزمن وتغيره تظهر الاختراعات التي ابتكرها العقل البشري واختلف استخدامها بعدها من بين ما ينفع البشرية وما يضرها.

وأما بشأن الإرهاب فقد ظهر اليوم نوع جديد من أنواع الإرهاب وهو الإرهاب الرقمي، الذي ظهر بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001، حيث جاءت تلك الجريمة تشكل تهديداً واضحاً للمجتمعات الإنسانية، وذلك من خلال اختراقات تقنية لأنظمة أجهزة الدول.

دولة الإمارات العربية المتحدة متيقظة دائماً لمواكبة تلك التطورات ولا تدخر جهداً لمجابهتها والوقوف أمامها حفاظاً على أمنها الوطني واستقرار مجتمعها الإنساني لينعم جميع من يعيش على أرضها بسلام واستقرار، ومن هذا المنطلق أصدر مجلس الوزراء عام 2020 قراراً بإنشاء مجلس الأمن السيبراني وذلك تعزيزاً لرؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق تحول رقمي أكثر أماناً، ويعنى المجلس بوضع أطر العمل القانونية والتنظيمية التي تتناول مجالات مختلفة خاصة في الأمن السيبراني مثل الجرائم السيبرانية، وتأمين التقنيات الحالية والناشئة.

كما يهدف المجلس إلى اقتراح سياسات وتشريعات لتعزيز الأمن السيبراني في الدولة لكافة القطاعات المستهدفة ورفعها لمجلس الوزراء لاعتمادها وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية، ورفع جاهزية كافة القطاعات للاستجابة والتصدي للهجمات الطارئة بكفاءة واحترافية عالية، مما يعزز مسيرة الإمارات الرائدة نحو مستقبل رقمي فائق التطور وتوفير بيئة سيبرانية آمنة وصلبة.

ويعمل المجلس على تجسيد الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة والنهج الاستباقي للدولة، من خلال جهات متخصصة وفاعلة قادرة على توفير الحماية الرقمية، وتأمين البنية التحتية المتطورة بما يضمن استمرارية الأعمال وتقديم الخدمات بشكل منتظم في كافة الأنشطة الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية ونشر الثقافة السيبرانية من خلال مبادرات موجهة إلى مختلف الشرائح، وحماية المجتمع من حالات الاختراق والدخول غير المشروع.

ولم يتوقف الأمر على ذلك، حيث جاءت التشريعات اللاحقة التي تكمل بعضها البعض في مواجهة مثل تلك الجرائم الخبيثة، فصدر قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية في عام 2021، والذي نظم معاقبة وملاحقة مرتكبي تلك الجرائم التي تعكر صفو الأمن العام والاستقرار في المجتمع، فأتى رادعاً وغليظاً في تطبيق سياسته العقابية، حيث جاءت المادة رقم 5 من القانون سالف الذكر على أنه: يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تزيد على 3 ملايين درهم، كل من تسبب عمداً في الإضرار أو تدمير أو إيقاف أو تعطيل موقع إلكتروني أو نظام معلومات إلكتروني أو شبكة معلومات أو وسيلة تقنية المعلومات، عائدة لمؤسسات الدولة أو أحد المرافق الحيوية، فإذا وقعت الجريمة نتيجة لهجمة إلكترونية أعتبر ذلك ظرفاً مشدداً.

ويتضح لنا من خلال النص بأن المشرع الإماراتي حدد عقوبة السجن المؤقت وهي التي لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 15 سنة مع الغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تزيد على 3 ملايين درهم، مما يجعل تلك العقوبة قاسية ومرة على كل من تسول له نفسه للعبث بالأنظمة الإلكترونية الخاصة بأجهزة الدولة.

ومن جانب آخر متى ما كان ذلك الجرم مرتبطاً بغرض إرهابي فقد جاءت المادة 14 من قانون مكافحة الجرائم الإرهابية الصادر في عام 2014 تنص على أنه يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من ارتكب فعلاً أو امتنع عن فعل من شأنه أو قصد به تهديد استقرار الدولة أو سلامتها أو وحدتها أو سيادتها أو أمنها، أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي.

ويتضح من خلال النص بأنه قد أتى واسعاً في تحديد أسلوب منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، فيكون تعطيل الأنظمة الإلكترونية الخاصة بأجهزة الدولة من أساليب منعها من ممارسة أعمالها وبالتالي يكون تطبيقاً نص المادة على مرتكب تلك الجرائم جلياً في حق مرتبكه، وجاء نص المادة رادعاً لمن تكون لديه نية في المساس بأمن واستقرار الدولة أو الإضرار بأجهزتها ومؤسساتها الحكومية من خلال أي وسيلة كانت رقمية أم واقعية.

دولة الإمارات العربية المتحدة دولة واعية ومواكبة للتطورات التي تجوب العالم، وتأتي تشريعاتها وأنظمتها الحكومية على أولويات عملها الحكومي وخاصة متى ما كنت مرتبطة بأمنها واستقرارها، فدولة الإمارات تضع يدها بيد من يريد الأمن والسلم للعالم وتقف أمام كل من تسول له نفسه لتعكير صفو الأمن والسلم الدولي والوطني، فتشريعاتها متجددة ومتطورة واستباقية، وتعمل جاهدة للمحافظة على المجتمعات الإنسانية على الصعيد الوطني والدولي ولا يغمض لها جفن حتى ترى العالم ينعم بسلام وأمن واستقرار.