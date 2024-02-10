قطاع الإسكان الإماراتي

واصلت دولة الإمارات جهود الارتقاء بقطاع إسكان المواطنين، الذي حافظ على زخم الإنجازات في عام 2023 بدعم ومتابعة حثيثة من القيادة الرشيدة، حيث تعمل الإمارات على تطوير قطاع إسكان المواطنين في مناطق الدولة كافة، وفق استراتيجية قائمة على الابتكار والتميز في الحلول والخدمات، الأمر الذي ساهم في ارتفاع نسبة تملك المواطنين للسكن إلى ما يزيد على 90% حتى نهاية 2022 وهي من النسب الأعلى عالمياً.

ويقدر إجمالي المساعدات السكنية التي قدمتها مختلف الجهات الإسكانية في الدولة حتى عام 2023 بنحو 180 ألف مساعدة سكنية، وبقيمة فاقت 212 مليار درهم. وشهدت الإمارات خلال العام الجاري، الإعلان عن مجموعة من المبادرات والمشاريع الإسكانية الضخمة على المستويين الاتحادي والمحلي، من شأنها تعزيز منظومة الاستقرار الأسري ورفع مستوى المعيشة والحياة الكريمة للمواطنين.

البداية مع برنامج الشيخ زايد للإسكان، حيث بلغ إجمالي قيمة الحزم الإسكانية التي قدمها البرنامج لعام 2023، مليارين و899 مليون درهم، واستفاد منها 3764 من أبناء وبنات الإمارات، لتصل نسبة الالتزام بالخطة السنوية المعلن عنها إلى أكثر من 98%.

وفي أبوظبي اعتمدت الإمارة في مايو الماضي ميزانية إسكان غير مسبوقة بقيمة 85.4 مليار درهم «23.2 مليار دولار» لتطوير مساكن وأحياء مجتمعية متكاملة، ومن المقرر أن توفر هذه المشروعات ما يقارب 76 ألف مسكن وأرض سكنية خلال السنوات الخمس المقبلة.

ومن أبوظبي إلى دبي، حيث أولى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، النهضة الإسكانية أولوية قصوى كونها الدعامة الأساسية لتوفير الحياة الكريمة والاستقرار الاجتماعي الذي يضمن سعادة المواطنين، وخطت إمارة دبي بفضل توجيهاته خطوات متقدمة على درب الارتقاء بملف الإسكان.

وتواصلت الجهود طوال السنوات الماضية وأطلقت المبادرات المتنوعة التي ساهمت في تعزيز وترسيخ النموذج التنموي والحضري لإمارة دبي، الذي يقوم في جوهره على سعادة الإنسان، بتعزيز مقومات الحياة الكريمة للمواطنين، لكي تكون دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم. وذلك بفضل الرؤية الثاقبة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية.

ووضعت إمارة دبي بنية تشريعية حديثة ومتطورة لتنظيم إسكان المواطنين، بما يتوافق والتطلعات الطموحة في جعل دبي المكان المفضل للعيش والعمل والبيئة الحاضنة لأفراد ملؤهم الفخر والسعادة، وواصل بفضل ذلك قطاع إسكان المواطنين تحقيق قفزات وإنجازات نوعية في ظل المتابعة المستمرة والدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، وفقاً لاستراتيجيات متكاملة تضع الارتقاء بجودة الحياة للمواطنين في مقدمة الأولويات الاستراتيجية، بما يحقق استقرار وراحة وسعادة المواطنين.

وعكست الميزانية الإسكانية التاريخية التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، بقيمة 65 مليار درهم للـ 20 عاماً المقبلة للمواطنين في إمارة دبي حرص سموه والأولوية التي يمنحها لمواطني إمارة دبي ورفاهيتهم.

والتي رافقها توجيهات بمضاعفة عدد المستفيدين من برنامج الإسكان في دبي أربعة أضعاف، ومضاعفة الأراضي المخصصة لإسكان المواطنين في دبي لتصل إلى مليار وسبعمئة مليون قدم مربعة، تكفي لسد احتياجات المواطنين للـ 20 عاماً المقبلة.

ليس هذا وحسب، فهناك طموح من نوع آخر في دبي، طموح يناسب قادة دبي، طموح يناسب حلم دبي، مشاريع إسكانية ولكن مشاريع بنموذج تنموي، وأفضل الخدمات وسكن مناسب لبيئة اجتماعية متميزة ورفاهية متكاملة.

لقد عملت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان على إطلاق العديد من المبادرات المرتبطة بالقروض ذات الصلة ببرنامج إسكان المواطنين، مثل مبادرة «السداد المبكر» التي استفاد منها عدد كبير من المواطنين، والتي يتم من خلالها إعفاء المقترض بنسبة مئوية من المبلغ المتبقي من القرض، في حالة قيامه بسداده قبل انقضاء المدة.

حيث يتم احتساب قيمة الخصم بناء على عدد السنوات المتبقية من القرض، والقيمة المتبقية كذلك منه، وتصل قيمة الخصم المسموح بها، في إطار هذه المبادرة إلى 300 ألف درهم، وذلك دون احتساب أي خصومات على متأخرات القرض غير المسددة. إضافة لمبادرة «عوض» مكافأة مالية، تُمنح للمستفيد التي صدرت له موافقة قرض بناء، وقام بإنجاز المسكن دون الاستفادة من صرف القرض الممنوح له من المؤسسة، وتقوم المؤسسة بمنحها للمستفيد.

وتحرص المؤسسة على تطبيق أعلى معايير الاستدامة في كافة مشاريعها من خلال الاستفادة من الطاقة المتجددة والحفاظ على استدامة عناصر المشاريع، وتعزيز معايير المباني الذكية لضمان تقديم أفضل خدمة لمواطني إمارة دبي، كما تحرص على أن توفر المساكن تجربة معيشية مستدامة، ضمن نموذج رائد يعزز من جودة الحياة، ويؤمن الاستقرار الأسري في بيئة اجتماعية نموذجية متكاملة، تضم الحدائق والمساحات الخضراء والمناطق الترفيهية، والمرافق والخدمات المتنوعة التي تحقق رفاهية الأسر.

كل ما سبق سرده لتحقيق رؤية صاحب السمو حاكم دبي حين قال: «ملف الإسكان أولوية.. وتوفير الحياة الكريمة حق لكل مواطن ومواطنة، وهدفنا رؤية جديدة متكاملة لملف الإسكان». ولتحقيق رؤية سموه يتابع الأمر سمو الشيخ حمدان بن محمد، والذي أكد على ذلك بقوله: «ملف الإسكان نتابعه بشكل مباشر لتنفيذ توجيهات محمد بن راشد بتوفير كافة احتياجات المواطنين الإسكانية»، إذاً في النهاية نحن نلامس الأمر، ونرى أننا في المقدمة لأن أحياءنا السكنية الأفضل عالمياً. وذات الأمر يسري في بقية إمارات الدولة، لا يسعني المقال لسرد إنجازات الشارقة الباسمة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة.

هذا نحن، وهذه دولة الإمارات. دمتم ودامت إماراتنا.