حمدان بن محمد: من دبي نبارك للقيادة والحكومة والشعب الصيني الصديق بمناسبة السنة الصينية الجديدة

(MENAFN
- Al-Bayan)
بارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، للحكومة والشعب الصيني بمناسبة السنة الصينية الجديدة، متمنيا أن تكون سنة خير على الجميع.
وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس "من دبي نبارك للقيادة والحكومة والشعب الصيني الصديق بمناسبة السنة الصينية الجديدة، ونتمنى أن تكون سنة خير على الجميع ... تجمعنا بالصين علاقات تاريخية وثقافية واقتصادية قوية، ونتطلع لترسيخ تلك العلاقات خلال المرحلة المقبلة لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين في ظل رؤية مشتركة تقوم على تعزيز الاستقرار والازدهار العالمي".
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