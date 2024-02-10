سيف بن زايد يبارك لفريق شرطة دبي تميزه في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية

بارك الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، لفريق القيادة العامة لشرطة دبي تميزه في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية.



وقال سموه على حسابه في منصة إكس "جهود متميزة ومهارات احترافية أبارك لفريق القيادة العامة لشرطة دبي بالتميز وأهنئ جميع الفائزين والمشاركين في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية من جميع أنحاء العالم".





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