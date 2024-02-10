سيف بن زايد يبارك لفريق شرطة دبي تميزه في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية

(MENAFN
- Al-Bayan)
بارك الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، لفريق القيادة العامة لشرطة دبي تميزه في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية.
وقال سموه على حسابه في منصة إكس "جهود متميزة ومهارات احترافية أبارك لفريق القيادة العامة لشرطة دبي بالتميز وأهنئ جميع الفائزين والمشاركين في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية من جميع أنحاء العالم".
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