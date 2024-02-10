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العثور على جثث الطفلة هند وطاقم الإسعاف المفقودين في غزة

2/10/2024 5:20:47 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم السبت، العثور على جثامين طفلة /6 سنوات/، وخمسة من أفراد عائلتها بعد محاصرة المركبة التي كان تقلهم قبل 12 يوما، في منطقة تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، والمسعفين اللذين خرجا لإنقاذها.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن "ذوي الشهيدة (الطفلة هند) عثروا صباح اليوم على جثمانها وجثامين من كانوا في المركبة، التي حوصرت من قبل دبابات الاحتلال في محيط "دوار المالية" بحي تل الهوى، حيث ارتقى على الفور أفراد عائلتها، باستثنائها وابنة خالها ليان /14 عاما/".

وأكد الهلال الأحمر "العثور على مركبة الإسعاف التابعة له في منطقة تل الهوى بمدينة غزة، واستشهاد المسعفين بعد فقد آثارهما أثناء مهمة إنقاذ الطفلة هند".

وأوضح أن "الاحتلال تعمد استهداف مركبة الاسعاف فور وصولها الموقع، حيث عثر عليها على بعد أمتار من المركبة التي فيها الطفلة هند، رغم الحصول على تنسيق مسبق، للسماح بوصولها إلى المكان".

ووفق الوكالة، "هزت حادثة استهداف هند وأفراد من عائلتها العالم، فمناشدات للعثور عليها لم تتوقف بعد انقطاع أخبارها تماما مع مسعفي الهلال الأحمر الفلسطيني اللذين خرجا لإنقاذها".

وحسب الوكالة، "جرى توثيق جريمة الاعدام البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحقهم عبر نشر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تسجيلا صوتيا، يسمع فيه صوت الطفلة ليان وهي تحاول إخبار خدمات الإسعاف بما يدور حولها... وبعد ذلك سمع صوت إطلاق وابل من الرصاص بينما كانت ليان تصرخ، لينقطع الاتصال معها بعد ذلك".


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