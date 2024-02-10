الطوارئ والأزمات تؤكد الجاهزية الوطنية لمواجهة المنخفض الجوي المتوقع

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وفريق التقييم المشترك للحالات الجوية والمدارية الجاهزية الوطنية لمواجهة المنخفض الجوي المتوقع، مع التأكيد على أهمية الالتزام بإرشادات السلامة وتجنب تداول الشائعات.
وقالت الهيئة إن سلامة المجتمع وحماية الأرواح والممتلكات على قائمة الأولويات، وإنها اتخذت كافة التدابير والإجراءات الاستباقية، منوهة إلى أنه في حال اشتداد المنخفض الجوي، يتم الالتزام باشتراطات السلامة وتحديدا في المناطق التي قد تشهد أمطاراً غزيرة.
ونصحت السائقين بضرورة القيادة بحذر شديد والابتعاد عن مجاري المياه والسيول والمناطق الوعرة مثل الجبال.
وأكدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على عدم تداول الشائعات ونشرها، وضرورة تلقي المعلومات والإرشادات والمستجدات من المصادر الرسمية في الدولة.
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