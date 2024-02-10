الطوارئ والأزمات تؤكد الجاهزية الوطنية لمواجهة المنخفض الجوي المتوقع

أكدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وفريق التقييم المشترك للحالات الجوية والمدارية الجاهزية الوطنية لمواجهة المنخفض الجوي المتوقع، مع التأكيد على أهمية الالتزام بإرشادات السلامة وتجنب تداول الشائعات.

وقالت الهيئة إن سلامة المجتمع وحماية الأرواح والممتلكات على قائمة الأولويات، وإنها اتخذت كافة التدابير والإجراءات الاستباقية، منوهة إلى أنه في حال اشتداد المنخفض الجوي، يتم الالتزام باشتراطات السلامة وتحديدا في المناطق التي قد تشهد أمطاراً غزيرة.

ونصحت السائقين بضرورة القيادة بحذر شديد والابتعاد عن مجاري المياه والسيول والمناطق الوعرة مثل الجبال.

وأكدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على عدم تداول الشائعات ونشرها، وضرورة تلقي المعلومات والإرشادات والمستجدات من المصادر الرسمية في الدولة.





تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز