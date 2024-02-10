المعتقل محمود الخطيب من جنين يدخل عامه الـ15 في الأسر

(MENAFN
- Palestine News Network )
جنين/PNN-دخل المعتقل محمود يوسف نمر الخطيب من قرية الخلجان جنوب غرب جنين، اليوم السبت، عامه الخامس عشر في سجون الاحتلال.
وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن الخطيب معتقل منذ العام 2010، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة، وهو نقيب في جهاز الشرطة الفلسطينية.
يشار إلى أن والد المعتقل الخطيب توفي قبل أربعة أعوام، وحرمه الاحتلال من وداعه.
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