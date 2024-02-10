المعتقل محمود الخطيب من جنين يدخل عامه الـ15 في الأسر

MENAFN - Palestine News Network ) جنين/PNN-دخل المعتقل محمود يوسف نمر الخطيب من قرية الخلجان جنوب غرب جنين، اليوم السبت، عامه الخامس عشر في سجون الاحتلال.

وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن الخطيب معتقل منذ العام 2010، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة، وهو نقيب في جهاز الشرطة الفلسطينية.

يشار إلى أن والد المعتقل الخطيب توفي قبل أربعة أعوام، وحرمه الاحتلال من وداعه.