نابلس: تشييع جثمان الشهيد الطفل بني شمسة

(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN-شيعت جماهير محافظة نابلس، مساء أمس الجمعة، جثمان الطفل الشهيد، معاذ بني شمسة (17 عامًا)، إلى مثواه الاخير في بلدة بيتا جنوب نابلس. وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى رفيديا، بمشاركة الفعاليات الرسمية والشعبية والوطنية في المحافظة، نحو بلدة بيتا مسقط رأس الشهيد.
وكانت وزارة الصحة في رام الله أعلنت استشهاد الطفل معاذ أشرف فالح بني شمسة (17 عامًا) متأثرا بإصابته برصاصة في الصدر خلال مواجهات شهدتها بلدة بيتا، جنوب محافظة نابلس، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للبلدة.
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