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نابلس: تشييع جثمان الشهيد الطفل بني شمسة

2/10/2024 5:11:10 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN-شيعت جماهير محافظة نابلس، مساء أمس الجمعة، جثمان الطفل الشهيد، معاذ بني شمسة (17 عامًا)، إلى مثواه الاخير في بلدة بيتا جنوب نابلس. وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى رفيديا، بمشاركة الفعاليات الرسمية والشعبية والوطنية في المحافظة، نحو بلدة بيتا مسقط رأس الشهيد.

وكانت وزارة الصحة في رام الله أعلنت استشهاد الطفل معاذ أشرف فالح بني شمسة (17 عامًا) متأثرا بإصابته برصاصة في الصدر خلال مواجهات شهدتها بلدة بيتا، جنوب محافظة نابلس، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للبلدة.

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