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الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال يتعمد استهداف طواقمنا

2/10/2024 5:10:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني بغزة إننا تحركنا لمحاولة إنقاذ الطفلة هند بعد تنسيق مع منظمات دولية.


وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد استهداف طواقمنا بالقتل والاعتقال.


ونوه ان رفح فيها نحو 1.5 مليون شخص وأي عمل عسكري سيكون حكم إعدام.


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