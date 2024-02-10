الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال يتعمد استهداف طواقمنا

الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال يتعمد استهداف طواقمنا
التاريخ
2/10/2024 5:10:36 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني بغزة إننا تحركنا لمحاولة إنقاذ الطفلة هند بعد تنسيق مع منظمات دولية.
وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد استهداف طواقمنا بالقتل والاعتقال.
ونوه ان رفح فيها نحو 1.5 مليون شخص وأي عمل عسكري سيكون حكم إعدام.
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