بعد استقبال نصرالله لعبد اللهيان.. حزب الله يصدر بيانا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
استهل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم السبت، محادثاته في لبنان، بلقاء الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، حيث جرى البحث في الأوضاع في لبنان والمنطقة.
وأصدر حزب الله بيانا قال فيه إن "نصرالله استقبل عبد اللهيان والوفد المرافق له، حيث جرى استعراض لآخر التطورات السياسية والأمنية في المنطقة وخصوصا في قطاع غزة وجنوب لبنان وبقية جبهات محور المقاومة وتم التباحث حول المستقبل القريب للأوضاع في لبنان والمنطقة".
وتوجه عبد اللهيان لاحقا إلى السرايا، المقر الرسمي للحكومة اللبنانية، حيث التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في حضور الوفد المرافق.
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