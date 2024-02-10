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بعد استقبال نصرالله لعبد اللهيان.. حزب الله يصدر بيانا

2/10/2024 5:10:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استهل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم السبت، محادثاته في لبنان، بلقاء الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، حيث جرى البحث في الأوضاع في لبنان ‏والمنطقة.
وأصدر حزب الله بيانا قال فيه إن "نصرالله استقبل عبد اللهيان والوفد المرافق له، حيث جرى استعراض لآخر ‏التطورات السياسية والأمنية في ‏المنطقة وخصوصا في قطاع غزة وجنوب لبنان ‏وبقية جبهات محور المقاومة وتم التباحث حول ‏المستقبل القريب للأوضاع في لبنان ‏والمنطقة". ‏


وتوجه عبد اللهيان لاحقا إلى السرايا، المقر الرسمي للحكومة اللبنانية، حيث التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في حضور الوفد المرافق.


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