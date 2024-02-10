رئيس بلدية رفح: نتوجه للمجتمع الدولي لوقف الإبادة الجماعية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال رئيس بلدية رفح في تصريحات اننا نتوجه للمجتمع الدولي وكل ضمير حي لوقف الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.



وأضاف أن أي عمل عسكري في المدينة المكتظة بأكثر من 1.4 مليون فلسطيني سيؤدي إلى مجزرة وحمام دم.



ونوه أن المساعدات التي تدخل عبر معبر رفح لا تكفي إلا 10% من سكان المدينة.



وأشار إلى ان المدينة بصدد مواجهة مجاعة وحالة عطش كبيرة نتيجة نقص الإمدادات.

