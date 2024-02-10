رئيس بلدية رفح: نتوجه للمجتمع الدولي لوقف الإبادة الجماعية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال رئيس بلدية رفح في تصريحات اننا نتوجه للمجتمع الدولي وكل ضمير حي لوقف الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.
وأضاف أن أي عمل عسكري في المدينة المكتظة بأكثر من 1.4 مليون فلسطيني سيؤدي إلى مجزرة وحمام دم.
ونوه أن المساعدات التي تدخل عبر معبر رفح لا تكفي إلا 10% من سكان المدينة.
وأشار إلى ان المدينة بصدد مواجهة مجاعة وحالة عطش كبيرة نتيجة نقص الإمدادات.
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