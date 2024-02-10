سفير روسيا في أنقرة: علاقاتنا لا تتسم دائما بالسلاسة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أجرت وكالة نوفوستي، بمناسبة يوم العاملين في السلك الدبلوماسي الروسي، مقابلة مع السفير الروسي لدى تركيا أليكسي إرخوف.



وخلال اللقاء، تمت الإشارة إلى أن العلاقات بين روسيا وتركيا لا تتسم دائما بالسلاسة، وتشوبها خلافات في بعض الأحيان، لكن رئيسا الدولتين يتمكنان من إيجاد أرضية مشتركة للعمل.

وردا على عن كيفية تقييمه للعام الماضي، قال السفير: "كما تقول إحدى الأغاني: كانت السنة صعبة، كانت أصعب من سابقتها. وفعلا على الرغم من انتهاء الوباء، إلا أن المخاوف الكثيرة لم تندثر بعد. لقد بدأ العام الماضي بحدث مأساوي - زلزال قوي في جنوب شرق تركيا، أودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص وأدى إلى دمار هائل. وبطبيعة الحال، بدأت روسيا على الفور في تقديم المساعدة لسكان المناطق المتضررة. تم إرسال مجموعة من رجال الإنقاذ الروس المزودين بكل الوسائل اللازمة للبحث عن الناجين، وتم نشر مستشفى ميداني روسي في تلك المنطقة".



وأضاف السفير: "بعد ذلك شهدت تركيا، انتخابات برلمانية ورئاسية. وخلالها حاول البعض استغلال موضوع العلاقات الروسية – التركية وزجه في اللعبة السياسية التركية الداخلية. ثم، في سياق التعيينات الجديدة في هياكل الحكومة التركية، كان علينا إعادة بناء نظام اتصالاتنا مع مراعاة هذه التغييرات".



ونوه السفير الروسي، بأن نهاية العام ترافقت بتشديد العقوبات الأمريكية، مما أدى إلى صعوبات جدية للغاية في العلاقات التجارية - الاقتصادية الثنائية.

RT