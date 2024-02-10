3 جرحى سوريين في قصف إسرائيلي جنوب لبنان

3 جرحى سوريين في قصف إسرائيلي جنوب لبنان
التاريخ
2/10/2024 5:10:36 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اصيب 3 أشخاص من الجنسية السورية في غارة لمسيرة إسرائيلية على بلدة الخيام قرب أحد المنازل في القطاع الشرقي جنوب لبنان.
وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل اشتباكات متقطعة بين حزب الله اللبناني والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة، حيث أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله أن جبهة لبنان هي جبهة "مساندة لغزة".
روسيا اليوم
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