أطعمة لا تتناولها صباحا- لهذا السبب

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - الإفطار من أهم الوجبات على مدار اليوم، وتخطيها يعد أمرًا غير جيد، ولكن البعض ليسوا على دراية كاملة بأنه لا يمكن تناول أي طعام في الصباح، فبعض الأطعمة ليست جيدة إذا تم تناولها على معدة فارغة.

أطعمة تجنبها على الإفطار



الخبز الأبيض

الخبز المصنوع من الدقيق الأبيض لا يعد أفضل خيار للإفطار، لأنه يحتوي على نسب عالية من النشويات المكررة، التي تتسبب في ارتفاع مستوى السكر بالدم، ويسبب نقص نسب الأنسولين، مما يسفر عنه الشعور بالتعب والخمول والحاجة الملحة لتناول الطعام بشراهة على مدار اليوم لأنه يزيد الشعور بالجوع.



المعجنات

لا يفضل الإفطار بالمعجنات، لأنها غنية بالدهون والسعرات الحرارية المرتفعة والسكريات، كما أنها تفتقر الألياف الغذائية التي تزيد الشعور بالشبع، وكذلك البروتينات، لذا فالإفطار بالمعجنات يجعل الشخص يشعر بالجوع بعد فترة قصيرة من تناولها.



الفواكه الحمضية

الفواكه الحمضية تحتوي على حمض الستريك، الذي يزيد من حموضة المعدة عند تناولها على الريق، وتسبب حرقة في المعدة وعدم الشعور بالراحة، وأيضًا الشعور بالانتفاخ.



الأكلات الحارة

فالأطعمة الغنية بالشطة والبهارات، عند تناولها على معدة فارغة يسبب التهابات في جدار المعدة، والإصابة بالإسهال وعسر الهضم وأيضًا الحموضة.



الحلويات

لا ينصح بتناول السكر في الصباح، وذلك لأنه عندما يدخل إلى معدة فارغة لا يستطيع جسم الإنسان إفراز ما يكفي من الأنسولين للحفاظ على مستوياته الطبيعية في الدم، مما يتسبب بحدوث خلل في التوازن الحمضي والقلوي.

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