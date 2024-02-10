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الإعلام الحكومي بغزة يحذّر من كارثة في رفح

2/10/2024 5:10:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - حذر مكتب الإعلام الحكومي بغزة من كارثة ومجزرة عالمية في حال اجتياح الاحتلال الإسرائيلي محافظة رفح.


وقال في تصريحات صحفية اننا نحمل الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي والاحتلال المسؤولية الكاملة عن أي عمل عسكري برفح.


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