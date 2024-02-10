الإعلام الحكومي بغزة يحذّر من كارثة في رفح

الإعلام الحكومي بغزة يحذّر من كارثة في رفح
التاريخ
2/10/2024 5:10:36 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - حذر مكتب الإعلام الحكومي بغزة من كارثة ومجزرة عالمية في حال اجتياح الاحتلال الإسرائيلي محافظة رفح.
وقال في تصريحات صحفية اننا نحمل الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي والاحتلال المسؤولية الكاملة عن أي عمل عسكري برفح.
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