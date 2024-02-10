تدمر الكبد- عادات غذائية توقف عن فعلها

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - هناك عادات غذائية خاطئة شائعة بين العديد من الأشخاص، يجب الإقلاع عنها نهائيًا، لأنها تشكل خطرًا كبيرًا على صحة الكبد، حيث تعرضه للإصابة بالأمراض.



عادات غذائية تدمر الكبد

1- الإفراط في الدهون المشبعة والمتحولة

يجب الابتعاد عن الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والمتحولة، مثل الوجبات السريعة واللحوم المصنعة والمقليات، أو التقليل منها، لأنها تزيد من خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني، الذي قد يتطور لتليف الكبد.



2- تناول الكثير من السكريات

تؤثر سكريات سلبًا على صحة الكبد، خاصةً عند تناول مصادرها بكميات كبيرة، مثل الحلويات والمشروبات الغازية، لأنها تتراكم في الكبد على هيئة دهون، مما يزيد من خطر إصابته بالتليف.



3- الإكثار من الملح

لا بد من إضافة القليل من الملح إلى الطعام أثناء الطهي، لأن الإفراط فيه يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، وهو عوامل خطر تليف الكبد.



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