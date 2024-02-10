رد حاد من ماسك على تصريحات بايدن حول أوكرانيا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دان رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن عندما قال إن عدم رغبة الكونغرس في دعم أوكرانيا ستكون "جريمة استهتار"، وطالبه بوقف "مفرمة اللحم" هذه.
وكتب ماسك في رده على أحد المنشورات في موقع "إكس": "لقد حان الوقت لإيقاف مفرمة اللحم هذه".
وأضاف ماسك أن "النزاع الأوكراني كان يجب أن يتوقف قبل عام".
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال في مقابلة مع الصحفي تاكر كارلسون، إن روسيا تريد التوصل إلى تسوية مع كييف عبر المفاوضات، معربا عن ثقته في أن البلدين سيتمكنان من ذلك.
RT
MENAFN10022024000208011052ID1107835583
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.