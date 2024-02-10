رد حاد من ماسك على تصريحات بايدن حول أوكرانيا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دان رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن عندما قال إن عدم رغبة الكونغرس في دعم أوكرانيا ستكون "جريمة استهتار"، وطالبه بوقف "مفرمة اللحم" هذه.



وكتب ماسك في رده على أحد المنشورات في موقع "إكس": "لقد حان الوقت لإيقاف مفرمة اللحم هذه".

وأضاف ماسك أن "النزاع الأوكراني كان يجب أن يتوقف قبل عام".



تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال في مقابلة مع الصحفي تاكر كارلسون، إن روسيا تريد التوصل إلى تسوية مع كييف عبر المفاوضات، معربا عن ثقته في أن البلدين سيتمكنان من ذلك.

RT