انخفاض اسعار الذهب عالمياً

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تكبدت أسعار الذهب عالمياً خسائر أسبوعية بنحو 0.8 % تحت ضغط ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية وقوة الدولار، بينما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأميركية الأسبوع المقبل بحثا عن مزيد من الدلائل بشأن توقيت تخفيضات أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).



وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى في أسبوعين، وبلغت عوائد عامين أعلى مستوى في شهرين تقريبًا، مما يجعل السبائك التي لا تدر عائدا أقل جاذبية للمستثمرين.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 % إلى 2024 دولار للأونصة، وتكبد المعدن الأصفر خسائر أسبوعية بنحو 0.8 %.

وعند التسوية، تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل بنسبة 0.45 % إلى 2038.7 دولار للأونصة.

