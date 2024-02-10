تايبيه ترصد 8 مناطيد صينية تعبر مضيق تايوان

MENAFN - Al Wakeel News)كشفت وزارة الدفاع التايوانية اليوم (السبت) أنها رصدت ثمانية مناطيد صينية تعبر مضيق تايوان خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حلق اثنان منها عبر الجزيرة، في تصاعد للنشاط في بداية عطلة السنة القمرية الجديدة، وفقاً لوكالة ((رويترز)).



وتشكو تايوان منذ ديسمبر (كانون الأول) من تحليق هذه المناطيد، قائلة إنها تشكل تهديداً لسلامة الطيران ومحاولة لشن حرب نفسية على التايوانيين. وتعد الصين تايوان جزءاً من أراضيها، رغم الاعتراضات القوية من الحكومة في تايبيه.



وقالت وزارة الدفاع التايوانية، في تقريرها اليومي عن الأنشطة العسكرية الصينية، إنها رصدت أول بالون صباح الجمعة وآخر بالون في وقت مبكر من المساء.



وعبر اثنان الجزء الشمالي من تايوان، بحسب الخريطة التي قدمتها الوزارة. واقترب الآخرون من الساحل قبل أن يختفوا، لكن أحدهم حلق فوق البحر إلى الشمال من تايوان.

ولم ترد وزارة الدفاع الصينية على اتصالات تطلب التعليق اليوم في بداية العطلة، وهي أهم احتفال في المجتمع الناطق بالصينية.



الشرق الاوسط