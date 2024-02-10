نصائح للتغلب على كثرة التبول في فصل الشتاء

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - في فصل الشتاء ولياليه الطويلة يعاني أغلبنا من حالة إلحاح وزيادة مرات التبول، فالكثير منا يعاني من عدم تحمل الرغبة في التبول، فضلاً عن زيادة مرات الدخول إلى الحمام لأكثر من مرة خاصة خلال ساعات الليل الباردة .

وتابع التقرير أن هناك الكثير من الأسباب التي تجعلنا في الشتاء غير قادرين على التحكم في البول فضلا عن زيادة عدد مرات التبول خلال اليوم والتي من أهمها:

قلة كمية العرق الذي نفرزه في الشتاء يزيد من السوائل في أجسامنا وبالتالي نتخلص منها من خلال البول فقط فتزيد مرات التبول نتيجة عدم القدرة على التخلص من سوائل الجسم إلا بتلك الطريقة، عكس فصل الصيف.

هناك حالة تسمى زيادة مرات التبول نتيجة التعرض للبرد استجابة لانخفاض درجات الحرارة، فالجسم يعطي إشارة بالتبول، فيتدفق الدم الى الكليتين بكمية أكبر فيضغط على المثانة وتشعرك بالحاجة إلى التبول السريع.

وقدم التقرير مجموعة من النصائح لتقليل حدة التبول خلال فصل الشتاء، ومحاولة التحكم فيه أكثر، ومنها:



توزيع شرب السوائل والمياه على مدار ساعات اليوم والاهتمام بترطيب الجسم جيدًا حتى لا يشعر بالحاجة إلى التبول الدائم.

الاهتمام بتناول طعام صحي يساعد كثيرًا في تنظيم مرات البول

البقاء دافئًا قدر الإمكان دون الشعور بالبرد القارس يقلل من حدة الرغبة في التبول، فارتداء الملابس التي تحافظ على الدفء سبيل التحكم في البول.

الحركة والنشاط تساعد بشكل كبير على تقليل الوزن والتمثيل الغذائي الجيد للطعام واستعمال السوائل في الجسم وبالتالي تقل الحاجة الى التبول.

لبنان 24