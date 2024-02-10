بيسكوف: موقع الكرملين الإلكتروني يتعرض لعشرات الهجمات السيبرانية يوميا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن موقع الكرملين الإلكتروني يتعرض لعشرات الهجمات يوميا من جانب الهاكرز، لكن المختصين الروس يضمنون حمايته باستمرار.



بهذا الشكل، رد بيسكوف على سؤال حول هل جرت محاولات لمنع نشر مقابلة الصحفي تاكر كارلسون مع الرئيس فلاديمير بوتين من خلال استهداف موقع kremlin.

وأضاف: "لا أعرف ما إذا كانت هناك أي هجمات غير عادية. ولكن يتم تنفيذ عشرات الهجمات على موقع الكرملين كل يوم. كل يوم خلال عام كامل. هناك هجمات DDoS قوية، وهجمات تهدف إلى السيطرة على الموقع".



وأوضح بيسكوف، أن الهيئات الروسية المختصة ذات العلاقة، تعمل باستمرار لحماية هذا المورد.



وأكد بيسكوف أنه على مدى عامين، لم يتخل خصوم روسيا عن محاولات "إحداث فجوة" في منظوماتها المعلوماتية وأنظمتها الأخرى، وهم يفعلون ذلك بكل قوتهم".



وردا على سؤال حول ما إذا كانت محاولات مثل هذا التدخل الخارجي تتكثف قبيل الانتخابات الرئاسية، قال بيسكوف: "على مدار العامين الماضيين كانت هناك محاولات لإحداث ثغرة في أنظمة مختلفة، على الإنترنت، وفي مجالات أخرى. ولكن خدمة هذه المنظومات موجودة بشكل عام عند الحد الأقصى، الآن ببساطة لا يمكنني القول هل ذلك مرتبط الانتخابات أم لا".



ونشر الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون مقابلة مدتها ساعتان مع الرئيس فلاديمير بوتين ليلة 9 فبراير. وفي الوقت الحالي، تمت مشاهدة المقابلة من قبل حوالي 166 مليون شخص على شبكة التواصل الاجتماعي X. ويبلغ عدد مشاهدات الفيديو على موقع يوتيوب حوالي عشرة ملايين.



وتجدر الإشارة إلى أن الانتخابات الرئاسية الروسية، ستجري في 17 مارس. ومن المقرر أن يستمر التصويت أيام 15 و16 و17 مارس.

RT