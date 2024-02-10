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وزير الإسكان يكشف تفاصيل إنجازات الوزارة خلال عام 2023

2/10/2024 4:29:55 AM
(MENAFN- Youm7) استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ما تم إنجازه فى مجالات الإسكان، ومياه الشرب، والصرف الصحى، والطرق، وغيرها من المجالات التنموية، والتى تم تنفيذها خلال العام الماضي 2023، مؤكداً أن الوزارة تبذل قصارى جهدها فى تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة، وذلك فى إطار عملية التنمية الشاملة التى تشهدها الدولة المصرية، منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى.



وأكد وزير الإسكان ، أن الوزارة تعمل على توفير نماذج مختلفة من برامج الإسكان، لمواجهة الطلب المتزايد على السكن في الريف والحضر، وللحد من الآثار السلبية للنمو العمراني غير المخطط، وتوفير المسكن الملائم لكل مواطن بما يناسب مستوى دخله، مع إعطاء الأولوية للشباب وذوي الدخول المحدودة، وتوفير وحدات سكنية لذوي الدخول المتوسطة، وكذا إتاحة الوحدات الفاخرة لذوى الدخل الأعلى، بما يلبى طلبات جميع شرائح المجتمع، هذا بخلاف الوحدات السكنية البديلة التي تم تنفيذها لتسكين قاطنى المناطق غير الآمنة.



وأوضح الوزير: خلال عام 2023، تم الانتهاء من تنفيذ 42472 وحدة سكنية بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" محور منخفضى الدخل، وجار تنفيذ نحو 318 ألف وحدة أخرى بالمدن الجديدة، بجانب الانتهاء من تنفيذ 1284 وحدة سكنية ضمن المبادرة بمحافظات (أسوان – كفر الشيخ – بورسعيد – دمياط)، كما تم الانتهاء من 6344 وحدة سكنية بمشروع "سكن مصر"، وجار استكمال تنفيذ 26744 وحدة بالمشروع، وتم الانتهاء من تنفيذ 432 وحدة سكنية بمشروع "جنة" للإسكان الفاخر، وجار استكمال تنفيذ 17680 وحدة بالمشروع.



وأضاف أنه تم طرح 1308 قطع أراض سكنية صغيرة بمحاور (الأكثر تميزا – المميزة – المتوسطة) للمواطنين من خلال برنامج "مسكن"، وطرح حوالى 23 ألف قطعة أرض ووحدة سكنية وأراض خدمية ضمن برنامج بيت الوطن للمصريين العاملين في الخارج، كما تم وجار تنفيذ 34191 وحدة ما بين فيلات وإسكان فاخر وإسكان مختلط بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، وتم وجار تنفيذ 35615 وحدة سكنية متنوعة بمشروعات مدينة العلمين الجديدة، وتم وجار تنفيذ 1538 فيلا بمدينتي أسوان والمنصورة الجديدتين، إضافة لمشروعات التجمع العمراني "صواري" بالإسكندرية، وتم تنفيذ 550 وحدة سكنية متنوعة بسيناء، وإحلال وتجديد 284 منزلاً نوبيا، وإنشاء 4 قرى بشمال سيناء تضم 200 منزل بدوى، وتنفيذ 720 وحدة إسكان تعاوني بالمحافظات، وتم وجار تنفيذ 6296 وحدة بالإسكان البديل.



وأشار وزير الإسكان، إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 18 مشروعا لمياه الشرب، بطاقة 96.5 ألف م3/يوم، فى 9 محافظات (الجيزة – القليوبية – دمياط – الشرقية – شمال سيناء – جنوب سيناء – الغربية – المنيا – الوادى الجديد)، و10 مشروعات لصرف صحى المدن، بطاقة 1.910 مليون م3/يوم، فى 8 محافظات (القاهرة – الإسكندرية – المنوفية – البحيرة – المنيا – البحر الأحمر – سوهاج – الوادى الجديد)، و38 مشروعا لصرف صحى المناطق الريفية، فى 12 محافظة (الجيزة – القليوبية – دمياط – الإسماعيلية – الدقهلية – كفر الشيخ – الغربية – المنوفية – البحيرة – الفيوم – سوهاج – قنا – الأقصر)، إضافة إلى أعمال تنفيذ وتوسعة وتأهيل بعض محطات المياه والصرف بعدد من المدن الجديدة.



ولفت إلى أنه، تم تنفيذ 23 مشروعا للطرق (طريقان قوميان – 21 طريقا داخليا) بالمحافظات، بإجمالي أطوال 211 كم (133.5 كم إنشاء جديد – 77.5 كم رفع كفاءة) ومن أبرز المشروعات المنفذة خلال عام 2023، محور الفريق كمال عامر بطول 12 كم بمحافظة الجيزة، ونفق وكباري السادات للسيارات والمشاة بمنطقة المنتزه بمحافظة الإسكندرية، كما تم تنفيذ مشروعات طرق للمحاور الرئيسية بالمدن الجديدة بطول 450 كم، بجانب 300 كم للطرق الفرعية، من أجل سهولة الاتصالية بين مختلف مناطق التنمية.



وقال الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، أن الوزارة تبذل جهوداً كبيرة فى البحث العلمي لتطوير قطاع الإسكان والبناء، حيث تم العمل على عدد من المحاور، ومنها، (البناء الأخضر والمستدام - الأنظمة الذكية والتكنولوجيا المبتكرة للمباني والمدن - مواد ونظم البناء الاقتصادية المناسبة للظروف البيئية المختلفة - ترشيد وتحسين كفاءة استخدام الموارد في المباني والتجمعات السكنية - تدوير المخلفات - استحداث نظم إنشائية مبتكرة لها مردود اقتصادي على البناء - تطوير وإعادة تأهيل وصيانة ومراقبة الكباري - الطرق الحديثة لمعالجة مياه الصرف الصحي وتنقية مياه الشرب، إضافة إلى الإصلاحات التشريعية في مجال الإسكان والبناء).



وأوضح المشرف على مكتب وزير الإسكان، أنه وفى إطار جهود الوزارة لزيادة مساحة المعمور وحسن استغلال الموارد، من خلال التخطيط على المستويات المتدرجة (قومى - إقليمي - محلى)، فقد تم على المستوى القومي، الانتهاء من تحديث المخططات الاستراتيجية لمحافظات (الأقصر – مطروح – سوهاج – قنا)، وإعداد التصور التنموي ومخطط استخدامات الأراضي لمنطقة وادي قنا، وإعداد المخطط الاستراتيجي لمحافظة بورسعيد، وإعداد الملف الاستثماري للمشروعات ذات الأولوية لتحديث المخطط الاستراتيجى لمحافظة كفر الشيخ، وغيرها من المشروعات التخطيطية.



وأضاف الدكتور وليد عباس: على المستوى الإقليمي والمحافظات، تم إعداد الخريطة المعلوماتية لأعمال الطرق والنقل والموانئ والتغذية بالمياه والصرف الصحي لمحافظات إقليم "الدلتا والإسكندرية، جنوب الصعيد وقناة السويس، أسيوط، والقاهرة الكبرى)، وتحديث مخطط الهيكلة العمرانية لمدينة القاهرة، وإعداد مخطط تطوير منظومة النقل السريع بالحافلات "BRT" وتعزيز وسائل النقل غير الآلى "NMT" بالقاهرة الكبرى، أما على المستوى المحلى (المدن – القرى – الكفور والنجوع)، فقد تم اعتماد الأحوزة العمرانية لـ230 مدينة وتحديثها لـ14 مدينة، وإعداد المخططات الاستراتيجية العامة لـ210 مدن وتحديثها لـ45 مدينة، واعتماد الأحوزة العمرانية لـ4576 قرية، وإعداد المخططات الاستراتيجية العامة لـ4413 وتحديثها لـ564 قرية، وغيرها من المشروعات التخطيطية لآلاف الكفور والنجوع.
















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