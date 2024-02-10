Saturday, 10 February 2024 01:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المدارس تتسلم غدا استمارات الثانوية العامة من الطلاب

2/10/2024 4:29:55 AM
(MENAFN- Youm7) تتسلم غدا الأحد 11 فبراير الجاري المدارس الثانوي استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024 من الطلاب، بعد تسجيلها إلكترونيا عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال الفترة الماضية، حيث أكدت الوزارة أن المدارس تتسلم الاستمارات من الطلاب ويتم مراجعتها من قبل شئون الطلبة قبل إعادة تسليمها إلى كنترولات الثانوية العامة، حيث تتأكد المدارس من بيانات الطالب بالكامل وخاصة الاسم واللغة الأجنبية الثانية والشعبة وكل البيانات داخل الاستمارة الإلكترونية.



وأكدت الوزارة، أن الاستمارة الإلكترونية للثانوية العامة يتم تسليمها متضمنة مجموعة من الأوراق والمستندات، منها 4 صور شخصية مكتوب عليها اسم الطالب
وشهادة ميلاد حديثة وإيصال المصروفات وصورة منه وإيصال التابلت وصورة منه وإيصال الاستمارة (رسوم دخول الامتحان) وصورة منه وصورة بطاقة ولى الأمر مكتوب عليها رقم تليفون ولى الأمر وإيصال إعادة قيد لمن تجاوز نسب الغياب المقررة قانوناً وطابع فئة (10) جنيهات باسم دعم وتنمية المشروعات وصورة بطاقة الطالب مكتوب عليها رقم تليفون الطالب- هذا البند خاص بالطلاب الراسبين فقط ( حوالة بريدية باسم الادارة العامة للامتحانات ب 20 جنيها وبيان رسوب من الإدارة التعليمية.



وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لطلاب الثانوية العامة تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024 بداية من الأحد 14 يناير 2024، ويمكن للطلاب الآن الدخول على الرابط التالى لملء الاستمارة



وأوضحت الوزارة أنه فى إطار الاستعدادات الجارية لعقد امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 / 2024 وحرصًا من الوزارة على استيفاء استمارة التقدم للامتحان، يجب على الطلاب تسجيل الاستمارات الإلكترونية وحفظ البيانات، وطباعتها بكل مشتملاتها، على أن يكون آخر موعد لتسجيل الاستمارات الإلكترونية على الموقع الإلكتروني يوم الخميس الموافق 22 فبراير الجارى.


















MENAFN10022024000132011024ID1107835526

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث